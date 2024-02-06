Kafkametler faciasının 79. Gününde, kayıp 7 mürettebatın akıbeti!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trajik olayın üzerinden 79 gün geçti, ancak Kafkametler gemisinin kayıp olan 7 mürettebatının akıbeti hala belirsizliğini koruyor. 19 Kasım'da yaşanan fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak batan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, Türk denizcilerini üzdü. Geminin çarpması sonucu 12 mürettebatından 5'i cansız bedenlerine ulaşıldı, ancak 7 kişi hala kayıp.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp mürettebatın bulunması için başlatılan kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in akıbeti belirsiz olduğu için aileleri ve tüm Türkiye endişe içinde bekliyor.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve deniz polisi ekipleri, diğer kurumların ekipleriyle birlikte bölgede titizlikle arama faaliyetlerini sürdürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları ise özel bir şirket tarafından titizlikle yürütülüyor.

Pallada Gemisi Söküm Çalışmaları Devam Ediyor

Aynı gün yaşanan bir diğer olay ise Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin fırtına nedeniyle karaya oturması oldu. Pallada gemisi için başlatılan söküm çalışmaları da hala devam ediyor.

Mürettebatın Aileleri Beklemede

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bu zorlu süreçte, Kafkametler gemisinin kayıp mürettebatının aileleri umutsuzca haber bekliyor. Gözler, sevdiklerinin sağ salim bulunmasını ve acılarının sona ermesini bekliyor.