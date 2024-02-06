Elektrikli Moped faciası!

Kastamonu'nun Cide ilçesi, dün akşam saatlerinde yaşanan ve bir aileyi derinden sarsan bir trafik kazasına sahne oldu. Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, bir annenin yaralanması ve kızının hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, elektrikli üç tekerlekli bir moped aracın, bir hafif ticari araç tarafından çarpılmasıyla gerçekleşti.

Alkolün Etkisiyle Meydana Gelen Kaza

Cihan Ö. (55) yönetimindeki 34 RK 3823 plakalı Nissan marka hafif ticari aracın, Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped araca çarpması sonucu, araç istinat duvarına çarparak durabildi.



Kazada, mopedde bulunan Necla Şimşek (64) ve kızı Hatice Şimşek (44) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Necla Şimşek ise tedavi altına alındı.

Kaza Sonrası Kaçan Sürücü Yakalandı

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Cihan Ö., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Cihan Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sırasında, Cihan Ö.'nün kazanın meydana geldiği sırada 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Cihan Ö.'nün Suç Geçmişi

Cihan Ö., daha önce de bir kavgaya karışması sonucu 18 ay cezaevinde kalmış ve 40 gün önce tahliye edilmişti. Bu son olayla birlikte, Cihan Ö.'nün adı bir kez daha kamuoyunun gündemine oturdu.

Toplumda Trafik Güvenliği Endişeleri

Bu kaza, trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Elektrikli araçların güvenliği, alkollü araç kullanımının önlenmesi ve trafikte dikkatli olunması gerekliliği konuları, bu tür olaylarla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.