Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilginç takma ad olayına Kaan Yıldırım'dan açıklama

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen çiftlerinden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, sosyal medyada dikkat çeken bir detayla gündeme geldi.

Yıldırım'ın, sevgilisi Pınar Deniz'i telefon rehberinde "Cartcurt" olarak kaydetmesi, hayranlarının ve takipçilerinin merakını uyandırdı. Bu ilginç takma adın hikayesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Cartcurt" Takma Adının Sırrı

İstanbul Emirgan'da bulunan popüler mekan La Boom'dan ayrılırken objektiflere takılan Kaan Yıldırım, gazetecilerin "Sevgilinizi neden bu şekilde kaydettiniz?" sorusuna samimi bir açıklama yaptı.

Yıldırım, "Cartcurt" kelimesinin Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "gerekli gereksiz yerde söylenen abartılı söz" anlamına geldiğini belirterek, bu takma adın sadece bir şaka olduğunu ifade etti. Üstelik,

Yıldırım, bu takma adın karşılıklı bir mizah anlayışının ürünü olduğunu, kendisinin de Pınar Deniz'in telefonunda aynı şekilde kayıtlı olduğunu dile getirdi.

Çiftin Mizah Anlayışı

Kaan Yıldırım'ın bu açıklaması, çiftin birbirleriyle olan samimi ilişkisini ve mizah anlayışını gözler önüne serdi.

Yıldırım ve Deniz'in, ilişkilerinde mizahi unsurları ön planda tuttuğu ve bu sayede herhangi bir durumu eğlenceli bir hale getirebildiği anlaşıldı. Bu durum, onların hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

Sosyal Medyanın Gündeminde

Kaan Yıldırım'ın Instagram paylaşımı, çiftin ilişkisine dair ilginç bir detayı ortaya çıkardıktan sonra, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çiftin bu samimi ve eğlenceli halleri, onların takipçileri tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.

Bu durum, Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda birbirleriyle olan uyumlarıyla da magazin gündeminde sıkça yer almasının nedenlerinden biri olarak görülüyor.