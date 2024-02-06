Okul servislerine sıkı denetim

Kastamonu'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretime tekrar başlayan binlerce öğrenci için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamına kavuşması adına okul servisleri mercek altına alındı.

Öğrenci Güvenliğine Öncelik Veriliyor

Eğitim sezonunun yeniden başlamasıyla birlikte, Kastamonu'daki okullarda güvenlik tedbirleri maksimum seviyeye ulaştı. Polis ekipleri, öğrencilerin güven içinde okullarına ulaşmalarını sağlamak için okul servis araçlarını ve sürücülerini detaylı bir şekilde denetliyor. Bu denetimler, öğrencilerin okul yolu üzerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan eğitimlerine odaklanabilmeleri için büyük önem taşıyor.

Güvenli Ulaşım İçin Sıkı Denetimler

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler, servis araçlarının teknik şartnamelere uygunluğundan sürücülerin belgelerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin güvenliği için yapılan bu denetimler, okul servislerinin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri kullanımı ve araç içi güvenlik önlemleri gibi kritik unsurları içeriyor.

Eğitimde Güvenlik Kültürünün Geliştirilmesi

Kastamonu'daki bu uygulama, öğrenci güvenliğini sağlamanın yanı sıra, sürücü ve servis işletmecilerinde bir güvenlik kültürü geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, eğitim kurumlarının giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerle öğrencilerin güvenli bir şekilde alınıp bırakılmaları sağlanıyor.