Ufuk Deniz şehadetinin 4. yılında anıldı

2020 yılının dondurucu Şubat ayında, Van’ın zorlu coğrafyasında meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden kahraman Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, şehadetinin dördüncü yıl dönümünde Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki kabri başında saygı ve rahmetle anıldı. Tosya Şehitliği'nde düzenlenen duygusal anma programı, şehidimizin aziz hatırasını onurlandırdı.

Toplumun Her Kesiminden Yoğun Katılım

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal başta olmak üzere, Belediye Başkanı Vekili Ahmet Özelmacı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP İlçe Başkanı Tuğçe Kefeli, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı gibi siyasi ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı program, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi oldu. Şehidimiz Ufuk Deniz ve tüm şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualar, katılımcıları derinden etkiledi.

Şehidimizin Anısına Saygı

Anma töreninin ardından, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve diğer katılımcılar, şehidimiz Ufuk Deniz’in kabrini ziyaret ederek, ailesiyle bir araya geldi. Aileye başsağlığı dileklerini ileten ve onların talep ve isteklerini dinleyen Ünsal, şehit ailesine olan devletin ve milletin sonsuz desteğini bir kez daha vurguladı.