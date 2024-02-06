AK Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığına ilişkin konuştu

AK Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, son dönemlerde gündeme gelen HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ensarioğlu, katıldığı bir televizyon programında, Başak Demirtaş'ın adaylığının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konumunu etkileyeceğini belirtti.

“Başak Demirtaş’ın adaylığı semboliktir”

AK Parti Milletvekili Ensarioğlu'nun değerlendirmesine göre, Başak Demirtaş'ın adaylığı sembolik bir öneme sahip olabilir ve CHP ile aralarındaki pazarlığı güçlendirmek için yapılmış olabilir. İstanbul'dan oy alabileceğini söyleyen Ensarioğlu, bu hareketin aslında CHP ile yapılan pazarlıkta elini güçlendirmek için bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etti.

“Açık ara AK Parti alır”

Galip Ensarioğlu, "Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır." diyerek, Başak Demirtaş'ın adaylığının AK Parti'nin İstanbul'daki şansını artırabileceğini savundu.

“Amacı Belediye Başkanı olmak değil”

Başak Demirtaş'ın siyasete dair tecrübesiz olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, bu hamlenin asıl amacının İstanbul Belediye Başkanı olmak olmadığını düşündüğünü ifade etti. Vekil Ensarioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu önemli bir çıkıştır. Rastgele bir çıkış değil. Başak Hanımefendi siyasetçi değil, siyasetçi eşidir. Eşi, iyi bir siyasetçi, kendisi siyasetçi değil? Ama önemli bir sembolik isimdir. Bazen bazı seçimler, bazı şeyler ve sembolik isimler üzerinden de yürüyebilir. Eşini ziyaret etti aklına geldi, orada sohbet ettiler, ya bir başvur. Durumu değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayacağını herkes biliyor. Amacı belediye başkanı olmaksa Diyarbakır Belediye Başkanı da olabilirdi. Daha iyi de oy alırdı. Amaç belediye başkanı olmak değil”