Demet Akalın'dan Hande Erçel'e Oyunculuk Göndermesi: 'Beni Oynayamaz!'

Pop müziğinin güçlü seslerinden Demet Akalın, televizyon ekranlarında ilginç açıklamalarda bulundu. Tv8'de yayınlanan 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programında, hayatının film olması durumunda kimin kendisini oynayabileceği konusunda samimi itiraflarda bulunan Akalın, Hande Erçel hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Hayatım Filmi Kesinlikle Olmasın!

Akalın, öncelikle öldükten sonra hayatının film yapılmasını istemediğini belirterek, bu konudaki kesin tutumunu izleyicilerle paylaştı. Ancak programın sunucusu Jess Molho'nun ısrarlı soruları üzerine, hayatını kimin canlandırabileceği konusunda düşünmek zorunda kaldı.

Gonca Vuslateri Mi, Hande Erçel Mi?

Demet Akalın, kendisini canlandırabilecek oyuncu olarak Gonca Vuslateri'yi önerirken, fiziksel olarak Hande Erçel'in de uygun olabileceği önerisine sert bir şekilde "Hande Erçel olmaz" yanıtını verdi. Akalın'ın bu kesin çıkışı, Hande Erçel hakkında yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Demet Akalın'dan Alişan ve Buse Varol'a Üçüncü Çocuk Tavsiyesi

Programda ayrıca, Akalın'ın yakın dostları Alişan ve Buse Varol çifti hakkında ilginç dedikodulara da yer verildi. Üçüncü çocuk düşünen çifte "sakın" diyerek tavsiyede bulunan Akalın, iki çocuğun yeterli olduğunu vurguladı.