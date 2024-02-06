İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde polis kontrol noktasına hain terör saldırısı

İstanbul'un merkezindeki Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı, şehrin güvenliğine yönelik endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, DHKP/C terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen iki saldırgan, adliyenin C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu.

İki saldırgan etkisiz hale getirildi

Olay, polis ve vatandaşlar arasında panik yaratırken, güvenlik güçleri hızlı müdahale ile saldırganları etkisiz hale getirdi.

Saldırının bilançosu

Saldırı sonucunda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 3'ü polis memuru olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılara hemen müdahale edilirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıların tedavisine başladı.

Güvenlik önlemleri arttırıldı

Olayın ardından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili olarak adli soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak, olaya müdahale eden polis memurlarına teşekkür etti ve yaralananlara acil şifalar diledi.

Toplumda endişe ve dayanışma

Bu olay, İstanbul'un güvenliğine yönelik endişeleri artırırken, toplumun teröre karşı birlik ve dayanışma içinde olmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesi, olası bir facianın önlenmesine yardımcı oldu.