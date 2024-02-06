Fırtına gibi esen Boluspor Trendyol 1. Lig'de ayın takımı oldu

Toplam 17 golün atıldığı haftada, futbolseverler adeta gol yağmuru altında kaldı.

Haftanın ve ayın yıldızları

Giresunspor, evinde ağırladığı lig liderine galibiyet şansı tanımayarak haftanın takımı unvanını elde etti. Boluspor dört haftalık periyotta topladığı 10 puanla ayın takımı olarak öne çıktı. Bu süreçte sergiledikleri müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Boluspor, ligin en formda takımlarından biri haline geldi.

Gol şöleni ve çıkış yapan takımlar

Haftanın en gollü maçına İzmir ev sahipliği yaptı. İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın en golcü takımı oldu. Bu sonuç, Göztepe'nin ligin ikinci yarısında nasıl bir performans sergileyebileceğinin sinyallerini verdi. Kocaelispor ise Adanaspor karşısında aldığı galibiyetle ilk iki sıra mücadelesinde iddiasını sürdürdü ve playoff yarışındaki rekabet daha da kızıştı.

22. haftanın karşılaşmaları

22. hafta, birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. Bodrum, Bolu ve İzmir'de oynanacak maçlar, ligin seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip. Özellikle, Bodrum'un Sakaryaspor'u ağırlayacağı ve Boluspor'un Kocaelispor ile evinde yapacağı mücadeleler büyük önem taşıyor.

Boluspor'un 4'te 4 hedefi

Boluspor, geçtiğimiz hafta Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Pazar günü Kocaelispor karşısında zaferle ayrılarak 4'te 4 yapmayı hedefleyen temsilcimiz, bu başarıyı elde etmesi halinde play-off potasında yer alma şansını artıracak. Boluspor'un bu hedef doğrultusunda sergileyeceği performans, ligin kalan haftaları için de büyük bir motivasyon kaynağı olacak.