İkinci dönem okullara büyük tedbirler geliyor!

Vali ve kaymakamlar başkanlığında yapılan toplantılarda, okul güvenliği, uyuşturucu madde ile mücadele ve diğer önemli konular ele alındı. Bu toplantılara vali, kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutanı, milli eğitim müdürü, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, yerel yönetimler, öğrenci servisleri temsilcisi, Yeşilay temsilcisi, uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman personel ve eğitim-öğretim konusunda paydaşlar katıldı.

Aşağıda belirtilen asayiş ve trafik tedbirlerinin planlanması ve alınması gerekmektedir:

"Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü"nün uygulanmasına özel bir hassasiyet gösterilmesi.

Vali ve kaymakamların koordinesinde ilgili birimlerin uzmanları tarafından öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi.

Öğrencilere yönelik "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi", Mobil Trafik Eğitim Tırı ve çocuk trafik eğitim parklarında uygulamalı eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi.

Okul önlerinde ve çevrelerinde giriş/çıkış saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun göz önünde bulundurularak ekip/personel görevlendirilmesi.

"Önce Yaya" görsellerinin çizdirilmesi ve yaya geçitlerinde yaya önceliğine uymayan sürücülere denetimlerin ağırlık verilmesi.

Okul ve çevresinde, yatay ve dikey trafik işaretlemeleri gibi fiziksel tedbirlerde eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlarca eksikliklerin giderilmesi.

Servis araçlarına yoğunlaştırılmış denetimlerin yapılması ve denetimlerin mevzuata uygun olarak titizlikle kontrol edilmesi.

Okullarda güvenlik kamera sistemlerinin kurulumu ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonunun sağlanması.

Öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesini ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, tütün vb. maddelerin satışının önlenmesi ve denetimlerin artırılması.

Okul yakınında bulunan metruk bina ve yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu'na uygun olarak işlem yapılması.

Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimlerinin mevzuata uygun olarak yapılması.

Mahallin koşulları göz önünde bulundurularak ilave tedbirlerin alınması.

Bu tedbirler çerçevesinde valiler, kaymakamlar ve kolluk kuvvetleri, eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven içinde sürdürülmesi, okul ve trafik güvenliği konularında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için iş birliği yapacaklar.