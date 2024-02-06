2024 YKS Başvuruları bitti mi? Sınav ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) detaylarını açıkladı. Bu önemli sınav, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve başvurular 26 Şubat'a kadar devam edecek. İşte YKS başvuru süreci ve sınav takvimi hakkında merak edilenler:

YKS Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

2024 YKS başvuruları için son tarih 26 Şubat olarak belirlendi. Sınava katılmak isteyen adaylar, bu tarihe kadar başvurularını tamamlamalıdır. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "http://www.osym.gov.tr" üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Kılavuzların dağıtımı ve satışı yapılmayacak, bu nedenle online başvuru önemlidir.

Kimler YKS Başvurusu Yapabilir?

2024-YKS'ye başvuru yapma hakkına sahip olan adaylar şunlardır:

2023-2024 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okuyanlar,

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemekte olanlar,

Ortaöğretim kurumlarını tamamlamış olanlar.

Ayrıca, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmesi zorunludur.

2024 YKS Oturum Tarihleri

2024-YKS, iki aşamadan oluşacaktır. İlk olarak, 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. Ardından, 9 Haziran Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecektir.





2024 YKS Başvuru Ücreti Ne Kadar Oldu?

Her oturum için sınav ücreti ise 115 liradan 295 TL'ye çıkarıldı. Sadece TYT'ye girecek adaylar 295 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885 TL yatıracak.

Özel Durumlar

TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya kazananlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasında birincilik, ikincilik veya üçüncülük ödülü kazanan adaylar, kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışından yerleştirilirler. Ancak bu adaylar da YKS başvurularını tamamlamalıdır.