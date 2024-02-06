2024 Bekçi alımı, başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği, güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Her yıl birçok kişi bu prestijli göreve başvuruda bulunmayı düşünürken, 2024 Bekçi Alımı için tarihler ve şartlar merak konusu oldu. İşte bekçi olmak isteyen adayların aradığı bilgiler:

Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Bekçi olmak isteyen adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

b) En Az Lise Mezunu Olmak: Başvuru yapabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.

c) Minimum Boy Şartı: Adaylar en az 167 cm boyunda olmalıdır.

d) Beden Kitle İndeksi: Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalıdır.

e) İkamet Şartı: Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet etmek gerekmektedir.

f) Askerlik Durumu: Ön başvuruların son günü itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak şarttır.

g) Yaş Şartı: 18 yaşını tamamladıktan sonra başvuru tarihinde 31 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

h) Sabıka Kaydı: Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak ve belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

i) İyi İtibar: Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak önemlidir.

j) Kamu Haklarından Mahrumiyet: Kamu haklarından mahrum olmamak ve kamu hizmetlerinden mahkumiyet cezası alınmamış olmalıdır.

k) Memuriyete Engel Durum: Memuriyete engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

l) Silah Taşıma Engeli: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelin olmaması önemlidir.

m) Sağlık Şartları: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarını taşımak gerekmektedir.

n) Ahlaki Durum: Adayın ve eşinin belirli yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması, genel ahlak ve edebe aykırı davranışlardan kaçınması gerekmektedir.

o) Madde Kullanımı: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak gerekmektedir.

p) Disiplin Durumu: Sağlık Yönetmeliği hükümleri dışında, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak şarttır.

r) Terörle İlişki: Terör örgütleri ile ilişkisi olmamak, onları desteklememek ve katılmamak gerekmektedir.

s) Siyasi Üyelik: Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak önemlidir.

t) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalıdır.

2024 Bekçi Alımı Ne Zaman?

2024 Bekçi Alımı için henüz resmi bir duyuru yapılmış değil. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildiğinde, burada güncel bilgileri bulabileceksiniz. Bekçi alımı tarihleri açıklandığında, hemen sizlerle paylaşacağız.

Bu şartlar, geçmiş alımlar için belirlenmiş olanlardır. 2024 Bekçi Alımı için yeni şartlar vetarihler açıklandığında, başvuru yapmak isteyen adayların resmi duyuruları takip etmeleri önemlidir.