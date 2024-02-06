Boluspor'a Kocaelispor karşısında büyük avantaj: Douglas Tanque şoku!

Trendyol 1. Lig'de nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi yaşanırken, futbol dünyasını sarsan son dakika gelişmeleri taraftarları heyecanlandırıyor. Bu hafta Boluspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, takımın golcü yıldızı Douglas Tanque'nin ani ayrılığı ile sarsıldı.

Kocaelispor’da büyük kayıp

Brezilyalı forvetin, Japonya Ligi'nden gelen cazip bir teklifi kabul etmesi ve sözleşmesindeki fesih maddesini kullanarak takımdan ayrılması, Kocaelispor için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Douglas Tanque'nin Japonya'ya transferi

Kocaelispor'un bu sezonki en etkili silahı Douglas Tanque, Japonya'nın Shizuoka Shimizu kulübünden gelen teklifi kabul etti. Brezilyalı oyuncu, 750 bin Euro'luk fesih bedelini ödeyerek yeni bir maceraya yelken açmaya karar verdi.

Boluspor’a avantaj

Tanque'nin bu transferi, hem Samsunspor hem de Kocaelispor formalarıyla Boluspor'a karşı kaydettiği 4 gol ile özellikle Boluspor taraftarlarına yabancı değil. Kocaelispor için kritik bir dönemde yaşanan bu ayrılık, Boluspor için ise beklenmedik bir avantaj olarak görülüyor.

Yeni forvet arayışı başladı

Douglas Tanque'nin ayrılığı sonrasında Kocaelispor yönetimi, yeni bir forvet oyuncusu arayışına hızla girişti. Transfer komitesi, acil bir şekilde toplanarak boşalan santrafor pozisyonu için potansiyel adayları değerlendirmeye aldı.

Eski Bolusporlu Kocaelispor’un radarında

Öne çıkan isimler arasında, Sakaryaspor forması giyen ve daha önce Boluspor için de ter dökmüş olan Kabongo Kasongo bulunuyor.

Boluspor için fırsat penceresi

Kocaelispor'un forvet hattında yaşadığı bu zorunlu değişiklik, Boluspor'un bu haftaki maç için taktik planlamalarında yeni fırsatlar sunuyor. Boluspor teknik ekibi, Kocaelispor'un bu önemli kaybını lehlerine çevirmek için stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.