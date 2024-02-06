Bolu Pazarı'nda fiyatlar uçtu, hamsi ve çilek 150 TL!

Balık ve Meyve Fiyatlarında Zirve Devam Ediyor

Balık fiyatları, özellikle hamsinin kilogramının 150 TL olduğu Bolu Pazarı'nda tepkilere neden oluyor. Soğuk hava şartlarının fiyatlardaki artışı tetiklediğini belirten esnaf, fiyatların gelecekteki seyrini öngörememekten yakınıyor. Levrek, somon, çupra gibi deniz ürünlerinin fiyatları da yüksekliğini koruyarak, pazar alışverişini zorlaştırıyor.

Meyve ve sebze fiyatlarındaki yükseklik de dikkat çekici. Örneğin, çileğin kilogram fiyatı 150 TL'ye ulaşırken, diğer temel gıda maddeleri de benzer şekilde yüksek fiyatlarla satılıyor. Bu durum, vatandaşların pazardan alışveriş yapma alışkanlıklarını etkiliyor ve alım gücü düşük aileler için önemli bir sorun teşkil ediyor.





Balık fiyatları; Hamsi 150 TL, levrek 280 TL, Karadeniz somon 280 TL, deniz çupra 350 TL, deniz levrek 400 TL, çupra 280 TL, istavrit 80 TL’ydi.

Meyve fiyatları; Mandalina 35 TL, çilek 150 TL, Hurma meyvesi 60 TL, elma 30 TL, Portakal 35 TL, Muz 40 TL, kivi 60 TL’ydi.

Sebze fiyatları; kıvırcık 25 TL, limon 20 TL, patates 20 TL domates 60 TL, salatalık 50 TL, yeşil biber 60 TL, havuç 20 TL, kabak 25 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Vatandaşların Tepkisi: "Fiyatlar Düşmeli"

Pazar fiyatlarının yüksek olması, vatandaşların en büyük şikayetlerinden biri. Alım gücü düşüklüğü ve maaşlarla geçinmenin giderek zorlaşması, vatandaşları isyan noktasına getiriyor. Emekli ve asgari ücretle geçinen bireyler, yaşam maliyetlerinin karşılanmasının imkansız hale geldiğini ifade ediyor.

Gençler arasında da benzer bir endişe hakim. Gelecek kaygısı, eğitim ve yaşam maliyetleri genç bireyleri yurtdışında bir gelecek hayal etmeye itiyor. Harçlıkların bile yetersiz kaldığı bu dönemde, gençlerin geleceğe dair endişeleri artıyor.

Gelecek Haftalar Ne Gösterir?

Bolu Pazarı'ndaki fiyatların geleceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. Hem esnaf hem de vatandaşlar için zorlu bir dönem olan bu süreçte, fiyatların düşmesi yönünde bir umut var. Ancak, mevcut ekonomik koşullar ve pazar dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda, fiyatların önümüzdeki haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.

Bu haftalık pazar analizimiz, Bolu Pazarı'nda yaşanan ekonomik dinamikleri ve vatandaşların bu duruma yönelik tepkilerini yansıtıyor. Pazar fiyatlarındaki değişimleri ve vatandaşların alım gücü üzerine etkilerini takip etmeye devam edeceğiz.