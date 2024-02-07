Gece çaycısı sosyal medyada fenomen oldu

Fenomen Gece Çaycısı: Közde Çayın Sırrı

Bursa, gece döneri ve ciğerinin ardından şimdi de gece çaycısıyla adından söz ettiriyor. Tarihi Ulu Cami'nin hemen yanında, seyyar tezgahında közde demlediği çayları satan Hasan Mert, sosyal medyada paylaşılan bir video ile adeta fenomen haline geldi. Gece saat 00.00'dan sonra başlayan hizmetiyle, canı gece geç saatlerde çay çekenlerin uğrak noktası oldu.

8 Yıldır Aynı Noktada Hizmet Veren Usta

Hasan Mert, 8 yıldır aynı yerde, gece saatlerinde vatandaşlara çay servisi yapıyor. Coğrafi işaret alan çayı, özellikle közde demlemesiyle biliniyor. Sosyal medyada fenomen olmasının ardından müşteri sayısında büyük bir artış yaşayan Mert, "Sosyal medya sayesinde müşterilerim arttı. Közde çay yapmamız, vatandaşlar tarafından çok beğeniliyor" diyor.

Közde Çayın Lezzet Sırrı

Hasan Mert, közde demlenen çayın sırrını ve müşterilerin neden bu kadar beğendiğini açıklıyor: "Vatandaşlarımızın beğenme sebebi közde yapmam. Ayrıca ben burada sadece para değil, insan da kazanıyorum. Her gelen vatandaşımızı güler yüz ile karşılıyorum." Mert, çayıyla birlikte sunduğu samimi ortam ve güler yüzlü hizmetiyle de dikkat çekiyor.

‘Çaycı Hasan Geldi’ Diye Karşılanan Usta

Hasan Mert'in müşterileri arasında, çayı bahane ederek sohbet etmeye gelenler de var. Mert, "Güler yüzlü olmak her zaman kazandırıyor. Ben geldiğim zaman herkes ‘Çaycı Hasan geldi' diyor" şeklinde müşterilerinin kendisine olan sevgisini ve ilgisini ifade ediyor.

Müşterilerin Tavsiyeleri

İlk kez Hasan Mert'in çayını deneyen bir vatandaş, çayın lezzetini ve farkını vurgulayarak, "Odun ateşinde demlediği için farklı bir tadı var, tavsiye ediyorum" diyor. Mert, akşam 19.00'dan sabah 08.00'a kadar hizmet vererek, gece çayı keyfi arayan herkesi memnun ediyor.

Bursa'nın gece çaycısı Hasan Mert, közde demlediği tavşan kanı çayıyla gece hayatına lezzet katıyor. Sosyal medyada fenomen haline gelen Mert, uygun fiyatlı ve lezzetli çayıyla, gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Tarihi Ulu Cami'nin yanında, samimi bir ortamda çay keyfi yapmak isteyen herkesi bekliyor.