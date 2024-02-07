2024 ÖSYM Sınav takvimi açıklandı: YKS, KPSS ve daha fazlası için tarihler belli oldu!

ÖSYM 2024 takvimi açıklandı

6 Kasım 2023'te ÖSYM tarafından yapılan resmî açıklama ile 2024 yılında düzenlenecek sınavların programı ilan edildi. Adaylar, bu önemli takvime ÖSYM'nin resmî web sitesi aracılığıyla erişebilirler.

YKS 2024: Üniversite hayalleri için geri sayım başladı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu üzere, YKS 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Adayların üniversite planları, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile şekillenecek. Başvurular, 1-26 Şubat tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 17 Temmuz'da ilan edilecek.

KPSS, DGS, ALES ve daha fazlası

2024 yılı, KPSS lisans oturumları ile 14 ve 20-21 Temmuz tarihlerinde kamu sektörü adaylarını bekliyor.

MSÜ adayları için belirlenen sınav tarihi ise 3 Mart 2024 olarak duyuruldu

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak ve sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. ALES'in üç oturumu ise sırasıyla 21 Nisan, 28 Temmuz ve 17 Kasım'da adayları bekliyor. Her bir sınav, kariyer ve eğitim yolculuğunda önemli bir dönemeç oluşturacak.

ALES ve YÖKDİL takvimi: Akademik kariyerin tarihleri

Akademik kariyer yolunda önemli adımlardan olan ALES ve YÖKDİL sınavları da 2024 takviminde yerini alıyor. ALES-1, 21 Nisan'da; ALES-2, 28 Temmuz'da; ALES-3 ise 17 Kasım'da düzenlenecek. YÖKDİL/1 ise 25 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek.

MEB-EKYS eğitim yöneticileri için kritik sınav

Eğitim kurumları yöneticiliği adayları için 2024 EKYS, 18 Şubat'ta yapılacak. Başvurular, 4-11 Ocak tarihleri arasında alınacak, böylece adaylar kariyerlerinde yeni bir sayfa açma fırsatı bulacaklar.

ÖSYM başvuru süreçleri ve ücret bilgileri

Başvuru süreçlerini ÖSYM'nin resmî web sitesi veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla takip edebilecek. Adaylar, sınav ücretleri ve başvuru detayları için ÖSYM'nin duyurularını dikkate almalı.

Eğitim hayatınızı şekillendirecek sınavlar

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi, YKS, KPSS, TYT, AYT, AÖS, DGS, YDS, TUS ve EUS gibi birçok önemli sınavı kapsıyor. Adayların, sınav tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında güncel bilgilere ulaşabilmeleri için ÖSYM'nin resmî web sitesini düzenli olarak ziyaret etmeleri büyük önem taşıyor.

Bu kapsamlı rehber, 2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara katılacak olan her aday için bir yol haritası niteliğinde. Adayların başarıya ulaşmaları için sınav tarihlerini ve başvuru bilgilerini yakından takip etmeleri, bu maratonu başarıyla tamamlamalarının anahtarı olacak.