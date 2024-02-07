2024 ÖSYM Sınav takvimi açıklandı: YKS, KPSS ve daha fazlası için tarihler belli oldu!

ÖSYM 2024 takvimi açıklandı
6 Kasım 2023'te ÖSYM tarafından yapılan resmî açıklama ile 2024 yılında düzenlenecek sınavların programı ilan edildi. Adaylar, bu önemli takvime ÖSYM'nin resmî web sitesi aracılığıyla erişebilirler.
YKS 2024: Üniversite hayalleri için geri sayım başladı
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu üzere, YKS 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Adayların üniversite planları, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile şekillenecek. Başvurular, 1-26 Şubat tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 17 Temmuz'da ilan edilecek.
KPSS, DGS, ALES ve daha fazlası
2024 yılı, KPSS lisans oturumları ile 14 ve 20-21 Temmuz tarihlerinde kamu sektörü adaylarını bekliyor.
MSÜ adayları için belirlenen sınav tarihi ise 3 Mart 2024 olarak duyuruldu
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak ve sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. ALES'in üç oturumu ise sırasıyla 21 Nisan, 28 Temmuz ve 17 Kasım'da adayları bekliyor. Her bir sınav, kariyer ve eğitim yolculuğunda önemli bir dönemeç oluşturacak.
ALES ve YÖKDİL takvimi: Akademik kariyerin tarihleri
Akademik kariyer yolunda önemli adımlardan olan ALES ve YÖKDİL sınavları da 2024 takviminde yerini alıyor. ALES-1, 21 Nisan'da; ALES-2, 28 Temmuz'da; ALES-3 ise 17 Kasım'da düzenlenecek. YÖKDİL/1 ise 25 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek.
MEB-EKYS eğitim yöneticileri için kritik sınav
Eğitim kurumları yöneticiliği adayları için 2024 EKYS, 18 Şubat'ta yapılacak. Başvurular, 4-11 Ocak tarihleri arasında alınacak, böylece adaylar kariyerlerinde yeni bir sayfa açma fırsatı bulacaklar.
ÖSYM başvuru süreçleri ve ücret bilgileri
Başvuru süreçlerini ÖSYM'nin resmî web sitesi veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla takip edebilecek. Adaylar, sınav ücretleri ve başvuru detayları için ÖSYM'nin duyurularını dikkate almalı.
Eğitim hayatınızı şekillendirecek sınavlar
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi, YKS, KPSS, TYT, AYT, AÖS, DGS, YDS, TUS ve EUS gibi birçok önemli sınavı kapsıyor. Adayların, sınav tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında güncel bilgilere ulaşabilmeleri için ÖSYM'nin resmî web sitesini düzenli olarak ziyaret etmeleri büyük önem taşıyor.
Bu kapsamlı rehber, 2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara katılacak olan her aday için bir yol haritası niteliğinde. Adayların başarıya ulaşmaları için sınav tarihlerini ve başvuru bilgilerini yakından takip etmeleri, bu maratonu başarıyla tamamlamalarının anahtarı olacak.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.