Bolu'da seçmen bilgi kâğıtları ne zaman dağıtılacak?

Bolu'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için geri sayım başladı! Seçmen kütüklerinin netleşme tarihi, aday listeleri, seçmen bilgi kağıtları ve seçim yasaklarının başlangıcıyla ilgili tüm önemli tarihler ve süreçler burada. Bolu'daki seçim heyecanına dair ayrıntılar için okumaya devam edin.

Bolu’da seçim heyecanı başladı

Bolu, Türkiye genelinde olduğu gibi 31 Mart 2024'te gerçekleşecek Yerel Seçimler için geri sayım sürecine girdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen takvim işlerken, Bolu'daki seçmenler ve siyasi partiler için önemli tarihler yaklaşıyor.

Seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihi

YSK takvimine göre, seçmen kütükleri 7 Şubat'ta kesinleşecek. Bu tarih, seçmenlerin oy kullanacakları yer ve sandıkların belirlenmesi için bir başlangıç noktası oluşturacak. Seçmenler, 11 Şubat günü mesai bitimine kadar oy kullanacakları yerleri ve sandıkları öğrenme fırsatına sahip olacaklar.

Siyasi partilerin aday listesi süreci

Siyasi partiler, 8 Şubat'tan itibaren aday listelerini 20 Şubat saat 17.00'ye kadar seçim kuruluna teslim edecekler. Bu süreçte, partilerin aday listelerindeki eksikliklerin tamamlanması için son gün 22 Şubat olarak belirlenmiş. Geçici aday listeleri ise 23 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı

YSK'nın belirlediği takvime göre, seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. Seçmenler, bilgi kağıtlarını en geç 24 Mart günü mesai bitimine kadar alabilecekler. Bu, seçmenlerin seçim günü nereye ve nasıl oy kullanacaklarını bilmesini sağlayacak önemli bir adım.

Kesin aday listeleri ve seçim yasakları

3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edilecek ve böylece adaylar resmi olarak belirlenmiş olacak. Seçim yasakları ise 4 Mart'ta sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlandıktan sonra, 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası ve yasaklarının son günü 30 Mart olarak belirlenmiştir.

Oy verme işlemi

31 Mart 2024 Pazar günü, Bolu'daki seçmenler sabah 08.00'de oy kullanmaya başlayacaklar ve oy verme işlemi mesai bitimi olan 17.00'de sona erecek.

Bolu'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, hem seçmenler hem de siyasi partiler için önemli bir dönemeç olacak.