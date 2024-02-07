07 Şub 2024 - 12:00- Gündem G:

2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar

Bolu'da ekmek zammı vatandaşın tepkisini çekti. İzzet Baysal Caddesi'nde yapılan röportajlarda, asgari ücretli ve emekli vatandaşların durumunu derledik.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar mask
2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar
2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar
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Ekmeğe gelen zam vatandaşı nasıl etkiledi?

Bolu'da yaşanan ekmek zammı, vatandaşların tepkisini çekti. İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında, ekmeğin yanı sıra diğer gıda ürünlerine gelen zamlar hakkında vatandaşların düşüncelerini aldık. Asgari ücretli ve emekli vatandaşlar bu durumdan nasıl etkileniyor? İşte cevaplar...

2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar

Bolu'da ekmek zammı onaylandı

Geçtiğimiz günlerde Bolu'da ekmek üreticileri tarafından yapılan 2,5 TL'lik zam teklifi, Valilik komisyonu tarafından kabul edildi. Üreticiler, asgari ücret artışları ve maliyetlerdeki yükselişe dikkat çekerken, vatandaşların fiyat artışlarından duyduğu rahatsızlığı anlayışla karşıladı.

2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar

Zamlar şaşırtmıyor ama halk şikayetçi

İzzet Baysal Caddesinde yaptığımız röportajda, vatandaşların ekmeğe gelen zamlara şaşkınlıkla değil, tepkiyle baktığını gördük. Gıda ürünlerine gelen zam oranlarından duyulan memnuniyetsizlik, ekmeğin temel bir ihtiyaç olması nedeniyle daha da önem kazanıyor. Bazı vatandaşlar ise ekonominin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak zamları normal karşılıyor.
2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar

Fırıncılar da zor durumda: "maliyetlerimiz artıyor"

Ekmeğin üretiminde kullanılan malzemelerin fiyatlarının artması, fırıncı esnafını da zor bir duruma sokuyor. Un, şeker gibi temel malzemelerin yanı sıra çalışan maliyetleri ve dükkan kiralarındaki artış, fırıncıların "biz ne yapalım" demesine neden oldu.

2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar

2024 ekmek fiyatları ne kadar oldu?

Yeni zamlarla birlikte Bolu'da 260 gram tekli ekmek 10 TL, 520 gram çiftli ekmek 20 TL ve 1200 gram köy ekmeği 40 TL'ye satılmaya başlandı. Bu fiyat artışları, daha önce 850 gram köy ekmeğinin 30 TL'ye satıldığı dönemle kıyaslandığında dikkat çekici bir yükselişi gösteriyor.

2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar

Bolu'daki ekmek zammının piyasa yansıması

Bolu'da ekmek fiyatlarına yapılan zam, üreticilerin maliyet baskısını hafifletme ve tüketicilerin alım gücü üzerindeki etkileri dengelenme amacı taşıyor. Bu zam kararının, Bolu'daki ekmek piyasası ve tüketici davranışları üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde gözlemlenecek.

2024 Ekmek zammından sonra vatandaşın tepkisi ve ekonomik yansımalar

# emekli

07 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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