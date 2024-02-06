Bolu'nun doğa harikaları ziyaretçi akınına uğradı

Kış Masalına Dönüşen Gölcük, Abant ve Yedigöller
Kış mevsiminde bir kartpostal estetiği sunan Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı, Bolu'nun en çok tercih edilen doğa zenginlikleri arasında yer aldı. Bu lokasyonlar, muhteşem manzaraları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.
Yedigöller Milli Parkı: 1.530 ziyaretçi
Abant Gölü Milli Parkı: 98.339 ziyaretçi
Gölcük Tabiat Parkı: 28.700 ziyaretçi
Bu rakamlar, Bolu'nun kış turizminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Göksu, Sülüklügöl, Sünnet Gölü ve Karagöl gibi diğer tabiat parkları da doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden Açıklama
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki milli ve tabiat parkları sömestir tatilinde toplam 128 bin 933 kişiyi ağırladı. Bu rakam, Bolu'nun doğal güzelliklerinin her geçen yıl daha fazla kişi tarafından keşfedildiğini ve takdir edildiğini gösteriyor.
Bolu, doğal güzellikleri, ormanları ve gölleri ile her mevsim olduğu gibi kış aylarında da ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Kış turizminin yanı sıra, doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık gibi aktiviteler için de ideal bir lokasyon olan Bolu, doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelmiştir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.