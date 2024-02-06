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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6 Şubat nedeniyle açıklama yaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü sebebiyle bir açıklama yaptı. Özcan, “Depremi, en iyi deprem yaşayan bilir. Bolulular olarak biz de 1999 yılında iki büyük deprem yaşadık. O nedenle hızla tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6 Şubat nedeniyle açıklama yaptı mask
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Pazarcık ve Elbistan merkezli Kahramanmaraş depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, deprem bölgesine ilk ulaşan belediye başkanlarından olduğunu belirtti. Özcan, depremin ardından bölgeye yönelik yaptığı yardımları ve dayanışmayı vurgulayarak şunları söyledi:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6 Şubat nedeniyle açıklama yaptı

“Allah milletimize bir daha bu tür felaket yaşatmasın”

“Öncelikle hayatlarını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere ise baş sağlığı diliyorum. Ben afet haberini alır almaz bölgeye ilk giden belediye başkanlarındanım. Tam 3 kez bölgeye gittim ve depremin yıktığı tüm illeri günlerce dolaşıp, insanlarımızın yanında olmaya çalıştım. İlk depremin merkez üssü olan Elbistan’a ulaştığımda hayatım boyunca unutamayacağım bir tablo ile karşılaştım. Allah milletimize bir daha bu tür felaket yaşatmasın”

 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6 Şubat nedeniyle açıklama yaptı

“Depremi, en iyi yaşayan bilir”

Ayrıca deprem sebebiyle Bolu’da da seferberlik başlatıldığını belirten Özcan, depremde zarar gören bölgelere yapılan yardımları detaylandırarak, deprem haberi geldiğinde tüm imkanlarıyla Bolu halkının yardım eli uzattığını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6 Şubat nedeniyle açıklama yaptı

Özcan, “Depremi, en iyi deprem yaşayan bilir. Bolulular olarak biz de 1999 yılında iki büyük deprem yaşadık. O nedenle hızla tüm imkânlarımızı seferber ettik. Gün ağarır ağarmaz arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye çok sayıda iş makinesi ve personel sevk ettik. Yine belediye-halk el ele verdik ve içinde yaşam malzemeleri bulunan 134 TIR yardım malzemesini bölge halkına ulaştırdık. Bununla da yetinmeyip, Hatay’ın Samandağ ilçesine bir adet 2 bin kişilik yemek çadırı kurduk. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine 1 adet belediye binası inşa edip, ilçenin hasar gören altyapı hatlarının yenilenmesine katkı verdik. Yine Gölbaşına gönderdiğimiz yüzlerce su tankı ve muhtelif malzeme ile afetzedelerimizi yalnız bırakmadık” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6 Şubat nedeniyle açıklama yaptı

# deprem, destek, tanju özcan, bolu belediye başkanı

06 Şub 2024 - 22:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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