07 Şub 2024 - 11:00- Teknoloji G:

Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonları büyük şehirler dışında yetersiz

Elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya devam ederken buna paralel olarak şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Sürücüler ise şarj istasyonlarının büyükşehirler dışında yeterli olmadığını düşünüyor.

Doğukan Demirci
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Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonları büyük şehirler dışında yetersiz mask
Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonları büyük şehirler dışında yetersiz
Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonları büyük şehirler dışında yetersiz
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Elektrikli araçlara geçiş her geçen gün artıyor. Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapan sürücüler şarj istasyonlarının konumlarını hesap etmek zorunda kalıyor. Özellikle uzun yola çıkacak sürücüler şarj istasyonlarına ulaşım konusunda tedirginlik yaşayabiliyor.

Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonları büyük şehirler dışında yetersiz

Firmalar daha çok istasyon kurmalı

Sürücüler İstanbul gibi büyükşehirlerde istasyonlara kolayca ulaşsa da şehirlerarası yolculuk esnasında istasyonların yeterli olmadığını düşünüyor. Şarj istasyonlarının yaygınlaşması konusunda görüş belirten Semih Özbek isimli elektrikli araç kullanıcısı, "İnsanlar elektrikli araçlara ülkemizde ilgi gösteriyor. Ama firmalar bu ilgiye uygun şarj istasyonu kurmuyor” şeklinde konuştu.

Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonları büyük şehirler dışında yetersiz

Her benzin istasyonunda kurulmalı

Özbek, “Şarj istasyonları İstanbul için yeterli sayılabilir. Şehir dışına çıkıldığında ise her noktada istasyon bulunmuyor. Bazen şehir dışında az olan istasyonlara ulaştığınızda dolu olabiliyor. Uzun yola çıkmadan önce şarj için durulacak noktaların planlanması gerekmektedir. Benzin istasyonları ve daha fazla lokasyonda istasyonların artırılmasını umuyorum" dedi.Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonları büyük şehirler dışında yetersiz

Hızlı şarj istasyonu olmalı

Özbek, "Hızlı şarjlar daha çok tercih ediliyor, hızlı olmayan şarjlar ile şarj etmek 4-5 saati bulabiliyor. DC dediğimiz hızlı şarjlarda yarım saat beklediğimizde yeteri kadar şarj edebiliyorum. Elektrikli araçlar maliyet açısından ve çevre temizliği açısından daha uygun. Elektrikli araçlara geçişte vergilendirme gibi konularda kolaylıklar sağlanmasını ve bu sayede dönüşümün yaygınlaşmasını istiyorum" diye konuştu.Elektrikli araç sahipleri şarj istasyonları büyük şehirler dışında yetersiz

 

# istanbul, yolculuk

07 Şub 2024 - 11:00 - Teknoloji

Mahreç  Doğukan Demirci

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