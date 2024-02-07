TÜİK açıkladı: Bolu’nun nüfusu ne kadar? Türkiye’nin nüfusu ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelindeki nüfus, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Bolu ise bu verilere göre, nüfusunu 3 bin 965 kişi artırarak 324 bin 789 olarak kayıtlara geçirdi.

Bolu’da yabancı nüfus 10 bine dayandı

Özellikle Bolu'nun yabancı nüfus verileri dikkat çekiciydi. Büyükşehirler hesaba katılmadığında, 51 il arasında en fazla yabancı vatandaşa ev sahipliği yapan illerden biri haline geldi. Bolu'da yabancı nüfusun 9 bin 694 kişi olduğu belirtiliyor. Bu durum, Bolu'nun yabancı nüfus açısından önemli bir konumda olduğunu gösteriyor.

23 yılda 69 bin kişi arttı

Bolu'nun nüfusundaki artış eğilimi de dikkat çekici oldu. TÜİK'in 23 yıllık nüfus bilgilerine göre, Bolu'nun nüfusu 2000 yılından bu yana 69 bin 213 arttı. İl, 2000 yılında 255 bin 576 kişiyle başladığı nüfus artışını 2023 yılında 324 bin 789 kişiyle sürdürdü.

Ülkede yaşlanma süreci devam ediyor

Ülke genelindeki nüfus yapısında da değişimler gözlendi. Çalışma çağındaki nüfusun oranı artış göstererek %68,3'e yükseldi. Ancak çocuk yaş grubu oranında bir düşüş yaşandı ve %21,4'e geriledi. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı ise %10,2'ye yükselerek yaşlanma sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

Bu veriler, Türkiye'nin demografik yapısını anlamak ve geleceğe yönelik planlamalar yapmak açısından önem taşıyor. Özellikle Bolu'nun nüfus artışındaki dinamikler, ilin sosyoekonomik ve kültürel yapısını anlamak adına değerli ipuçları sunuyor.