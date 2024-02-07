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Bolu ve çevresindeki illerde hava durumu: 7 Şubat'ta sıcaklık ve rüzgâr tahminleri!

7 Şubat 2024 için Bolu ve çevre illeri hava durumu: Mevsim normallerinde sıcaklıklar ve parçalı bulutlu günler bekleniyor. Rüzgâr ve soğuğa karşı dikkatli olun!

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu ve çevresindeki illerde hava durumu: 7 Şubat'ta sıcaklık ve rüzgâr tahminleri! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son verilerine göre, Bolu ve komşu illeri Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı'da 7 Şubat 2024 tarihinde gökyüzü parçalı bulutlarla kaplı olacak. Bölge genelinde hava durumu, mevsim normalleri içerisinde bir seyir izleyecek, böylece vatandaşlar kışın ortasında dengeli bir hava koşullarının keyfini sürecek.

Bolu ve çevresindeki illerde hava durumu: 7 Şubat'ta sıcaklık ve rüzgâr tahminleri!

Mevsim normallerine uygun sıcaklıklar bekleniyor

Hafta boyunca, gündüz vakti sıcaklıkların 10 ile 15°C arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, geceleyin ise sıcaklıkların 0 ile 5°C aralığında kalması tahmin ediliyor. Bu sıcaklık dalgalanmaları, bölge halkını ve ziyaretçilerini, gün içerisinde meydana gelebilecek soğuk sabah ve akşam saatlerine karşı kat kat giyinme stratejisi belirlemeye teşvik ediyor.

Bolu ve çevresindeki illerde hava durumu: 7 Şubat'ta sıcaklık ve rüzgâr tahminleri!

Rüzgâr ve soğuk için önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporları, güneşli günlerde bile rüzgârın etkisinin hissedilebileceğini ve özellikle gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Her ne kadar ciddi bir hava uyarısı bulunmasa da dışarı çıkarken mevsime uygun giysilerin tercih edilmesi öneriliyor.

Bolu ve çevresindeki illerde hava durumu: 7 Şubat'ta sıcaklık ve rüzgâr tahminleri!

İl il hava durumu tahminleri

Bu detaylı hava durumu tahmini, Bolu ve çevresindeki iller için sıcaklık beklentileri ve muhtemel hava koşullarını içermekte. Bölge halkı ve ziyaretçiler, güncel hava durumu tahminlerini takip ederek, planlarını buna göre yapabilirler.

Bolu ve çevresindeki illerde hava durumu: 7 Şubat'ta sıcaklık ve rüzgâr tahminleri!

İşte il il hava durumu raporu:

7 Şubat 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu

Kocaeli; En yüksek:20°C En düşük: 8°C Az Yağışlı

Sakarya; En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Az Bulutlu

Düzce; En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Az Bulutlu

Bolu ve çevresindeki illerde hava durumu: 7 Şubat'ta sıcaklık ve rüzgâr tahminleri!

7 Şubat 2024 Çarşamba Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Az Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu

Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu

Bartın; En yüksek: 20°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu 

Kastamonu; En yüksek: 16°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu 

# istanbul, ankara, bilecik, sakarya, kastamonu, karabük, zonguldak, düzce

07 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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