Bolu ve çevresindeki illerde hava durumu: 7 Şubat'ta sıcaklık ve rüzgâr tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son verilerine göre, Bolu ve komşu illeri Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı'da 7 Şubat 2024 tarihinde gökyüzü parçalı bulutlarla kaplı olacak. Bölge genelinde hava durumu, mevsim normalleri içerisinde bir seyir izleyecek, böylece vatandaşlar kışın ortasında dengeli bir hava koşullarının keyfini sürecek.
Mevsim normallerine uygun sıcaklıklar bekleniyor
Hafta boyunca, gündüz vakti sıcaklıkların 10 ile 15°C arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, geceleyin ise sıcaklıkların 0 ile 5°C aralığında kalması tahmin ediliyor. Bu sıcaklık dalgalanmaları, bölge halkını ve ziyaretçilerini, gün içerisinde meydana gelebilecek soğuk sabah ve akşam saatlerine karşı kat kat giyinme stratejisi belirlemeye teşvik ediyor.
Rüzgâr ve soğuk için önemli uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporları, güneşli günlerde bile rüzgârın etkisinin hissedilebileceğini ve özellikle gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Her ne kadar ciddi bir hava uyarısı bulunmasa da dışarı çıkarken mevsime uygun giysilerin tercih edilmesi öneriliyor.
İl il hava durumu tahminleri
Bu detaylı hava durumu tahmini, Bolu ve çevresindeki iller için sıcaklık beklentileri ve muhtemel hava koşullarını içermekte. Bölge halkı ve ziyaretçiler, güncel hava durumu tahminlerini takip ederek, planlarını buna göre yapabilirler.
İşte il il hava durumu raporu:
7 Şubat 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu
Kocaeli; En yüksek:20°C En düşük: 8°C Az Yağışlı
Sakarya; En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Az Bulutlu
Düzce; En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Az Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Az Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu
Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
Bartın; En yüksek: 20°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 16°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.