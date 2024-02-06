TSK’nın 6 Şubat Deprem Belgeseli

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bu trajedide TSK'nın fedakar çabaları belgesele konu oldu. Belgeseli Millî Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaştı.

TSK'nın Kahramanlık Destanı: 6 Şubat Deprem Belgeseli

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerini konu alan '6 Şubat Deprem Belgeseli' gözler önüne serildi. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler sonrası TSK'nın gösterdiği üstün çaba, bu dokümanterde detaylı bir şekilde ele alındı.

Depremin yıkıcı etkisi ve TSK'nın hızla devreye girişi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkisi altına alarak büyük bir yıkıma neden oldu. Bu felaketin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak için hızla harekete geçti. Arama-kurtarma çalışmalarından yardımların dağıtımına, asayişin sağlanmasına kadar birçok kritik görevde bulundular.

Millî Savunma Bakanlığı'nın dokümanteri ve sosyal medya paylaşımı

Millî Savunma Bakanlığı, depremin birinci yıldönümünde, bu özel belgeseli yayımlayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakarca yürüttüğü çalışmaları tüm yönleriyle anlattı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremin ilk anlarından itibaren Mehmetçiğin ve vatandaşlarımızın yaşadıkları, gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetleri ve koordinasyon çabaları vurgulandı.

50 binden fazla can kaybı ve TSK'nın mücadelesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu trajedi karşısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösterdiği olağanüstü çaba, hem arama-kurtarma çalışmalarında hem de bölgeye yardımların ulaştırılmasında önemli bir role sahipti. Belgesel, bu zorlu süreçte Mehmetçiğin ve devletin diğer ilgili kurumları ile olan koordinasyonunu ön plana çıkarıyor.

Belgeselin anlam ve önemi

'6 Şubat Deprem Belgeseli', TSK'nın deprem felaketine karşı verdiği mücadelenin yanı sıra, ulusal birlik ve beraberlik ruhunu da yansıtıyor. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin anlatımlarıyla zenginleşen bu yapıt, yaşananların unutulmaması ve gelecekte benzer felaketlere karşı daha hazırlıklı olunması adına büyük bir önem taşıyor.