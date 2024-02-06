Deprem bölgesine finansman destek paketi açıklandı

Deprem bölgelerine can suyu 400 milyon liralık yeni finansman desteği yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, depremden etkilenen bölgelere yönelik devasa bir finansman desteği paketinin müjdesini verdi. Bu destek, depremin açtığı yaralarını sarmayı ve bölge ekonomisini canlandırmayı amacı amaçlıyor. İşte detaylar...

Asrın felaketinden yükselen umutlar

Bakan Bolat, geçtiğimiz yıl yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 11 ili etkileyerek 110 milyar dolarlık bir ekonomik yüke neden olduğunu belirtti. Hükümetin, depremden etkilenen şehirleri yeniden inşa etmek için tarihin en büyük enkaz kaldırma ve yeniden imar operasyonunu başlattığını vurguladı.

Deprem bölgelerine yönelik finansman desteği

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, deprem bölgelerinin yeniden inşası ve imarına öncelik verildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Halkbank ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla, bölgedeki işletmelere ve esnafa toplamda 400 milyon liralık finansman desteği sağlandığı bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'a özel destek

Bakan Bolat, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için toplam 400 milyon liralık bir finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Bu destek, bölge ekonomisine can suyu etkisi yapacak ve esnafın yüzünü güldürecek.

İhracatçılara ve işletmelere tam destek

Ayrıca, Eximbank kanalıyla deprem bölgesindeki ihracatçılara yönelik ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği çalışmalarının sürdüğünü belirten Bolat, bölgedeki ihracatçıların çeşitli desteklerden öncelikli olarak faydalanabileceğini ifade etti.

Geleceğe umutla bakış

Bakan Bolat, deprem bölgelerinin birkaç yıl içinde daha canlı, dinamik, enerjik, modern ve çevreci şehirler haline geleceğine olan inancını dile getirdi. Vatandaşların sabrı ve devletin yanlarında olmasıyla, bu zorlu sürecin üstesinden gelineceğini vurguladı.