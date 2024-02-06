Deprem bölgesine finansman destek paketi açıklandı

Deprem bölgelerine can suyu 400 milyon liralık yeni finansman desteği yolda
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, depremden etkilenen bölgelere yönelik devasa bir finansman desteği paketinin müjdesini verdi. Bu destek, depremin açtığı yaralarını sarmayı ve bölge ekonomisini canlandırmayı amacı amaçlıyor. İşte detaylar...
Asrın felaketinden yükselen umutlar
Bakan Bolat, geçtiğimiz yıl yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 11 ili etkileyerek 110 milyar dolarlık bir ekonomik yüke neden olduğunu belirtti. Hükümetin, depremden etkilenen şehirleri yeniden inşa etmek için tarihin en büyük enkaz kaldırma ve yeniden imar operasyonunu başlattığını vurguladı.
Deprem bölgelerine yönelik finansman desteği
Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, deprem bölgelerinin yeniden inşası ve imarına öncelik verildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Halkbank ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla, bölgedeki işletmelere ve esnafa toplamda 400 milyon liralık finansman desteği sağlandığı bilgisini paylaştı.
Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'a özel destek
Bakan Bolat, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için toplam 400 milyon liralık bir finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Bu destek, bölge ekonomisine can suyu etkisi yapacak ve esnafın yüzünü güldürecek.
İhracatçılara ve işletmelere tam destek
Ayrıca, Eximbank kanalıyla deprem bölgesindeki ihracatçılara yönelik ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği çalışmalarının sürdüğünü belirten Bolat, bölgedeki ihracatçıların çeşitli desteklerden öncelikli olarak faydalanabileceğini ifade etti.
Geleceğe umutla bakış
Bakan Bolat, deprem bölgelerinin birkaç yıl içinde daha canlı, dinamik, enerjik, modern ve çevreci şehirler haline geleceğine olan inancını dile getirdi. Vatandaşların sabrı ve devletin yanlarında olmasıyla, bu zorlu sürecin üstesinden gelineceğini vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.