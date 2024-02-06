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Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 7 Şubat Merkez, Mudurnu, Göynük, Yeniçağa dikkat!

Bolu'da 7 Şubat 2024'te yaşanacak planlı elektrik kesintisi hakkında detaylar! Kesinti saatleri, etkilenecek bölgeler ve alınması gereken önlemler burada.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 7 Şubat Merkez, Mudurnu, Göynük, Yeniçağa dikkat! mask
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Bolu, 7 Şubat 2024'te, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yürütülecek kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, planlanmış bir elektrik kesintisi yaşayacak. Bu kesinti, şehrin elektrik dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Bolu sakinleri için kesintiden etkilenecek bölgeler, kesinti saatleri ve bu süreçte alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SEDAŞ'tan önemli elektrik kesintisi bildirisi

SEDAŞ, planlı elektrik kesintisinin, altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak yapıldığını ve Bolu sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Kesinti, şehrin elektrik sisteminin güvenliğini ve verimliliğini artırma hedefi güdüyor.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti takvimi

Elektrik kesintisinin Bolu'daki etkileyeceği bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde yayımlandı. Sakinler, bu bilgilere ulaşarak kesintiden etkilenecek zamanlar hakkında ön bilgi edinebilir ve günlük işlerini buna göre planlayabilirler.

Alınması gereken önlemler ve iletişim bilgileri

Kesinti sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için SEDAŞ, çeşitli tedbirler alarak acil durumlar için müşteri hizmetleri ve iletişim hatlarını aktif tutacak. Bolu sakinleri, herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda bu hatlar üzerinden yardım alabilirler.

Kesinti sürecinde yapılması gerekenler

Bu planlı kesinti, Bolu'nun elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan önemli bir adımdır. Bolu sakinleri, kesinti süresince yaşanabilecek olası aksamalara karşı hazırlıklı olmalı ve SEDAŞ tarafından sunulan önerilere uymalıdır.

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUYENİÇAĞACAMIATIK, CAMİATİK, GÖLYÜZÜ1. SK., 2., 2. SK., 3. SK., 32. SK., 41 SK., 43. SK., 45 SK., 5., 5. SK., 57., 63 SK., CAKABEY CD., ESKİÇAĞA CD., KUS CENNETI, SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YAŞAR ÇELİK CD., YENI ISTANBUL, YENİ İSTANBUL CD.07.02.202409:0017:00
BOLUYENİÇAĞAASIL BEY, ASİL BEY12., 26. SK., 51 SK., HÜKÜMET MEYDAN, SANAYI SITESI SOSYAL TESIS, SULTAN RESAT, SULTAN REŞAT CD., VOLKAN SK.07.02.202409:0017:00
BOLUMUDURNUMERKEZTIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU07.02.202410:0014:00
BOLUMERKEZBÜRNÜK, BÜRNÜK MERKEZBÜRNÜK KÖYÜ, BÜRNÜK MERKEZ KÖY YOLU07.02.202409:0012:30
BOLUMERKEZZAHMANLARBÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU07.02.202413:3015:30
BOLUMERKEZBORAZANLAR436, AKIK, AKİK SK., AYVAZ, AYVAZ SK., ESINTI, ESİNTİ SK., GÜVEN, NURI SERT, NURİ SERT SK., PIRLANTA, TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL BULVAR, TÜRKMEN07.02.202413:0017:00
BOLUMERKEZSÜMERBOTANİK SK., CUMHURİYET CD., EMNİYET SK., HASAN BÜLBÜL SK.07.02.202410:0011:00
BOLUGÖYNÜKAKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZIAKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU07.02.202410:0017:00

# istanbul, sakarya, bilecik, elektrik

06 Şub 2024 - 23:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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