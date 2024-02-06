Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 7 Şubat Merkez, Mudurnu, Göynük, Yeniçağa dikkat!

Bolu, 7 Şubat 2024'te, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yürütülecek kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, planlanmış bir elektrik kesintisi yaşayacak. Bu kesinti, şehrin elektrik dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Bolu sakinleri için kesintiden etkilenecek bölgeler, kesinti saatleri ve bu süreçte alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SEDAŞ'tan önemli elektrik kesintisi bildirisi

SEDAŞ, planlı elektrik kesintisinin, altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak yapıldığını ve Bolu sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Kesinti, şehrin elektrik sisteminin güvenliğini ve verimliliğini artırma hedefi güdüyor.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti takvimi

Elektrik kesintisinin Bolu'daki etkileyeceği bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde yayımlandı. Sakinler, bu bilgilere ulaşarak kesintiden etkilenecek zamanlar hakkında ön bilgi edinebilir ve günlük işlerini buna göre planlayabilirler.

Alınması gereken önlemler ve iletişim bilgileri

Kesinti sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için SEDAŞ, çeşitli tedbirler alarak acil durumlar için müşteri hizmetleri ve iletişim hatlarını aktif tutacak. Bolu sakinleri, herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda bu hatlar üzerinden yardım alabilirler.

Kesinti sürecinde yapılması gerekenler

Bu planlı kesinti, Bolu'nun elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan önemli bir adımdır. Bolu sakinleri, kesinti süresince yaşanabilecek olası aksamalara karşı hazırlıklı olmalı ve SEDAŞ tarafından sunulan önerilere uymalıdır.