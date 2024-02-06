Can Yaman'ın 30 Günde 10 Kilo Verme Sırrı!

Ünlü oyuncu Can Yaman, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. İtalya’da yaşamaya ve kariyerine orada devam etmeye karar veren Yaman, yakın zamanda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 10,4 milyon takipçisi bulunan hesabından paylaştığı fotoğraf ile zayıflığı gözler önüne seren Yaman, 30 gün içinde 10 kilo verdiğini duyurdu.

Yoğun Bir Süreçten Geçti!

Can Yaman, paylaşımında bu büyük değişimin altında yatan süreci detaylandırdı. Kendisini yoğun bir dönemden geçtiğini belirten ünlü oyuncu, günde iki veya üç kez egzersiz yaparak ve aralıklı oruç tutarak bu başarıya ulaştığını ifade etti. Kalori alımını oldukça düşük tuttuğunu da ekleyen Yaman, buna rağmen sağlıklı ve gençleşmiş hissettiğini söyledi.

Sağlık ve Mutluluk Öncelikli!

Can Yaman'ın mesajı, sağlık ve mutluluğun ön planda tutulması gerektiğini vurguluyor. Yorgun olmasına rağmen kendini tamamen sağlıklı hissettiğini belirten Yaman, bu sürecin sonunda oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Ancak, tüm bu disiplinli yaşamın ardından kendine bir mola verme kararı aldığını ve bugün istediğini yiyeceğini itiraf etti.

Yaman, takipçilerinden aldığı desteğin önemine de değinerek, her zaman olduğu gibi bu süreçte de kendisini desteklemeye devam etmelerini rica etti. Ünlü oyuncu, "Yakında görüşürüz" diyerek paylaşımını sonlandırdı.

Can Yaman'ın bu başarısı, disiplin ve özverinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Oyuncunun sağlıklı yaşam tarzı ve hedeflerine ulaşmak için gösterdiği çaba, hayranlarına ilham kaynağı olmaya devam ediyor.