2024 model Mercedes fiyat listesi! Görülmemiş indirimler!

Mercedes'in Zam Kararı ve Yeni Fiyatlar

Uzun bir süre fiyatlarını sabit tutan Mercedes, Şubat 2024'te önemli bir fiyat güncellemesi yaparak otomobil piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Özellikle A Serisi modelleri, bu güncellemeyle 2 milyon TL'nin üzerine çıkan fiyatlarla öne çıkıyor. Mercedes'in bu stratejik hamlesi, markanın kalite ve lüks anlayışını koruma çabasının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Mercedes A Serisi: Başlangıç Seviyesinin Yeni Fiyatları

Mercedes A Serisi, markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olarak, yeni fiyat listesinde önemli bir yer tutuyor. A200 modeli için belirlenen 2.072.500 TL'lik başlangıç fiyatı, bu serinin güncel maliyetini yansıtıyor. A Serisi'nin performans odaklı versiyonu olan Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance modeli ise 3.942.000 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Mercedes B, C ve Yeni E Serisi: Segmentlerine Göre Güncel Fiyatlar

Mercedes B Serisi, aileler için ideal bir seçenek olarak öne çıkarken, B200 Progressive modelinin fiyatı 2.293.000 TL olarak belirlendi. C Serisi'nde ise C 200 4MATIC Avantgarde modeli 3.077.500 TL, performans modeli Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE ise 7.543.000 TL fiyatla listeye girdi.

Yeni E Serisi, Mercedes'in lüks ve konfor anlayışını bir üst seviyeye taşıyan modelleri arasında yer alıyor. Yeni E 180 Edition 1 Exclusive modeli için belirlenen 4.392.500 TL'lik fiyat, bu serinin premium segmentteki konumunu pekiştiriyor.

Lüksün Zirvesi: Mercedes S ve G Serisi

Mercedes S Serisi, markanın amiral gemisi olarak, lüks ve teknolojiyi bir arada sunuyor. S 400 d 4MATIC L Inspiration modeli 12.784.500 TL, Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE modeli ise 22.867.000 TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.

G Serisi ise Mercedes'in off-road performansıyla öne çıkan, ikonik modeli olarak biliniyor. G 400 d Magnetic modeli 13.057.000 TL, AMG G 63 Performance modeli ise 17.784.000 TL fiyatla listelenmiş durumda.