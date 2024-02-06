2025 Model Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları belli oldu! İşte çıkış tarihi!

Elektrifikasyonun Başlangıcı: e-Power Hibritler

Nissan, elektrifikasyon yolculuğuna e-Power hibritlerle başladı. Bu teknoloji, tamamen elektrikli araçlara geçişin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Avrupa'da büyük bir müşteri kitlesi bulunan Qashqai, elektrikli aktarma organlarına sahip olacak ve bu, doğal bir ilerleme olarak görülüyor. Aynı dönüşümün, daha küçük Juke ve daha büyük X-Trail modellerinde de gerçekleşeceği açıklanıyor.

Elektrikli SUV'lar ve İttifak Platformları

Nissan, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın elektrikli araçlar için özel platformlarına güveniyor. Bu, mevcut içten yanmalı motorlu ve hibrit modellerin elektrikli SUV'larla değiştirileceği anlamına geliyor. Bu platformlar, 2019'da tanıtılan ikinci nesil Nissan Juke, CMF-B platformunu kullanırken, 2021'de tanıtılan üçüncü nesil Qashqai ve dördüncü nesil X-Trail, CMF-CD platformunu kullanıyor.



Fiyatı ne olacak? Ne zaman piyasaya sürülecek?

yurtdışında yaklaşık olarak 60 bin dolardan alıcısını bulması beklenirken, Türkiye’de 2,5 milyon ile 3 milyon TL arasında olması düşünülüyor.

Yeni Pil Teknolojisi ve Performans

Yaklaşan elektrikli SUV'ler, hızlı şarj oranlarına ek olarak daha düşük maliyetli ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni pil teknolojilerinden faydalanacak. Ancak, 2028'e kadar beklenen katı hal pilleri kullanılmayacak. Yine de, daha verimli elektrik motorları ve daha uzun menziller sunulacak.

Nissan'ın Büyük Hedefi

Nissan, 2030 yılına kadar küresel satışlarının yarısından fazlasını elektrikli araçlardan elde etmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda birçok sıfır emisyonlu ürün sunulması bekleniyor. Bahsedilen SUV üçlüsünün yanı sıra, Micra ve yeni nesil Nissan Leaf'in elektrikli versiyonları da sunulacak.

Bu büyük dönüşüm, Nissan'ın sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma taahhüdünün bir yansımasıdır. Elektrikli SUV'lar, çevre dostu ve enerji verimliliği sağlayan bir geleceğin önemli bir parçası olacak.