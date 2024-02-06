- Teknoloji

2025 Model Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları belli oldu! İşte çıkış tarihi!

Nissan'ın 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli Juke, Qashqai ve X-Trail modellerini keşfedin. Bu büyük dönüşümün ayrıntılarına göz atın. Peki fiyatlar ne olacak? Ne zaman çıkacak? Hepsi haberimizde.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2025 Model Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları belli oldu! İşte çıkış tarihi! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Elektrifikasyonun Başlangıcı: e-Power Hibritler

Nissan, elektrifikasyon yolculuğuna e-Power hibritlerle başladı. Bu teknoloji, tamamen elektrikli araçlara geçişin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Avrupa'da büyük bir müşteri kitlesi bulunan Qashqai, elektrikli aktarma organlarına sahip olacak ve bu, doğal bir ilerleme olarak görülüyor. Aynı dönüşümün, daha küçük Juke ve daha büyük X-Trail modellerinde de gerçekleşeceği açıklanıyor.

2025 Model Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları belli oldu! İşte çıkış tarihi!

Elektrikli SUV'lar ve İttifak Platformları

Nissan, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın elektrikli araçlar için özel platformlarına güveniyor. Bu, mevcut içten yanmalı motorlu ve hibrit modellerin elektrikli SUV'larla değiştirileceği anlamına geliyor. Bu platformlar, 2019'da tanıtılan ikinci nesil Nissan Juke, CMF-B platformunu kullanırken, 2021'de tanıtılan üçüncü nesil Qashqai ve dördüncü nesil X-Trail, CMF-CD platformunu kullanıyor.

2025 Model Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları belli oldu! İşte çıkış tarihi!


Fiyatı ne olacak? Ne zaman piyasaya sürülecek?
yurtdışında yaklaşık olarak 60 bin dolardan alıcısını bulması beklenirken, Türkiye’de 2,5 milyon ile 3 milyon TL arasında olması düşünülüyor.

2025 Model Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları belli oldu! İşte çıkış tarihi!

Yeni Pil Teknolojisi ve Performans

Yaklaşan elektrikli SUV'ler, hızlı şarj oranlarına ek olarak daha düşük maliyetli ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni pil teknolojilerinden faydalanacak. Ancak, 2028'e kadar beklenen katı hal pilleri kullanılmayacak. Yine de, daha verimli elektrik motorları ve daha uzun menziller sunulacak.2025 Model Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları belli oldu! İşte çıkış tarihi!

Nissan'ın Büyük Hedefi

Nissan, 2030 yılına kadar küresel satışlarının yarısından fazlasını elektrikli araçlardan elde etmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda birçok sıfır emisyonlu ürün sunulması bekleniyor. Bahsedilen SUV üçlüsünün yanı sıra, Micra ve yeni nesil Nissan Leaf'in elektrikli versiyonları da sunulacak.2025 Model Nissan Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları belli oldu! İşte çıkış tarihi!

Bu büyük dönüşüm, Nissan'ın sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma taahhüdünün bir yansımasıdır. Elektrikli SUV'lar, çevre dostu ve enerji verimliliği sağlayan bir geleceğin önemli bir parçası olacak.

# elektrik

06 Şub 2024 - 17:25 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL