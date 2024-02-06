Donald Trump'ın astroloğu Michaela Astro, İnci Taneleri dizisini bakın nasıl yorumladı...

Michaela Astro, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tanınmıştı. Bu maçın Suudi Arabistan'daki Atatürk'e karşı takınılan tavır nedeniyle oynanmaması üzerine, iki kulübü kutlamış ve Türk milletinin gönlünü kazandıklarını belirtmişti.

Şimdi ise Michaela Astro, İnci Taneleri dizisini astrolojik açıdan değerlendirdi. Ünlü astrolog, dizinin hazırlanış aşamasında mutlaka bir astrologdan yardım alındığını düşündüğünü ifade etti. Senaryo, oyuncular ve yapımın ince ayrıntılarının ele alındığını vurgulayan Michaela Astro, dizinin yayın tarihini astrolojik açıdan çok uygun bulduğunu belirtti.

"Dizinin yayın tarihi, astrolojik açıdan çok uygun açılara sahip. Bu sebepten ötürü senaryo ve oyuncular kötü bile olsa, bu iş zaten tutacaktır." dedi. Ayrıca İnci Taneleri dizisinde pavyon hayatının ve Yılmaz Erdoğan'ın edebi dilinin ders niteliğinde olduğunu ifade etti. Projeyi daha da güçlendiren unsurun senaryo ve oyuncuların kalitesi olduğunu belirten Michaela Astro, gerçekleri yadsınamaz bir şekilde yansıttığını söyledi.

Dizinin pavyon hayatını ve karakterlerini, toplumun bir parçası olarak gördüğünü ifade eden ünlü astrolog, oyuncuları ve yapım ekibini yürekten kutladı.

Michaela Astro'nun İnci Taneleri yorumları, dizinin astrolojik açıdan uygunluğu ve senaryo kalitesi hakkında ilgi çekici bir bakış açısı sunuyor. İnci Taneleri dizisi izleyicileri, bu yorumlarla projenin nasıl bir enerji taşıdığını daha iyi anlayabilirler.

Ayrıca Michaela Astro, "Bunlar yaşamımızın bir parçası. Herkes kolejlerde ve dadılarla büyümedi. Hepimiz bir yerlerden geldik, benim pavyondan danışanım var, bakanlardan da danışanım var ve bu pavyon hayatında daha büyük gerçekler de var ama ancak ekrana bu kadarı verilebilir. Ben oyuncularımızı ve yapımı yürekten kutluyorum” dedi.