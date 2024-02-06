Boluspor Başkanı Savaş Abak Kocaelispor maçı öncesi taraftara seslendi

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Boluspor'un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Abak’a sıcak karşılama

Başkan Abak, Dernek Başkanı Mehmet Emin Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Abak, Boluspor'un son dönemdeki başarılı performansını ve takımdaki olumlu atmosferi paylaştı.

Abak’tan umut verici mesajlar

Başkan Abak, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette son dört haftada elde edilen 10 puanın büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Takımda yaşanan olumlu gelişmeler, birlik, beraberlik ve aile ortamının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Abak, bu olumlu gelişmelerin takımın geleceği için umut verici olduğunu ifade etti.

Abak’tan Gürbüz’e jest

Sohbetin sonunda Başkan Abak, Dernek Başkanı Mehmet Emin Gürbüz'e özel olarak hazırlanan bir forma hediye etti. Formanın arkasında "14 numara BGYD (Bolu Gazeteci Yazarlar Derneği)" yazılıydı. Bu jest, Boluspor ile Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği arasındaki dostluğu ve iş birliğini daha da güçlendirdi.

Başkan Abak'tan taraftarlara çağrı

Savaş Abak, ziyaretin sonunda Boluspor taraftarlarına seslendi. Abak, "Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutluyorum. Buradan da tüm Boluspor taraftarlarına bildiğiniz gibi son dört haftada takım, 10 puan topladı. Takımda müthiş bir ivmelenme var, müthiş bir birlik beraberlik var, müthiş bir aile ortamı var. Pazar günü saat 16:00'da tüm Bolu halkını Bolu Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Bizlere destek olun." Dedi.

Taraftar desteği hayati önem taşıyor

Boluspor Başkanı Savaş Abak'ın medya evi ziyareti ve taraftarlara yaptığı çağrı, takımın geleceği açısından son derece önemli bir adım olarak değerlendirildi. Boluspor'un başarısının sürdürülebilmesi için taraftarların desteğinin kritik bir rol oynuyor.