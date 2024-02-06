Beklenmedik yerden sordu ama...

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'den çarpıcı açıklamalar

Yakın arkadaşlara duyulan aşk ve cinsel yönelim konuları, toplumda sıkça tartışılan ve birçok kişinin içsel olarak yaşadığı ancak açıkça konuşmaktan çekindiği konular arasında yer alıyor. Bu hassas ve karmaşık konular, ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin Instagram hesabında düzenlediği soru-cevap etkinliğinde bir kez daha gündeme geldi. Ezmeci, takipçilerinin en derin, en kişisel sorularına samimi ve aydınlatıcı yanıtlar vererek, pek çok kişinin yaşadığı duygusal çıkmazlara ışık tuttu.

Yakın arkadaşa duyulan aşkın ikilemi

Etkinlikte dikkat çeken sorulardan biri, "Erkeğim, en yakın abim dediğim kişiye aşık oldum. Çok istiyorum ne yapmalıyım?" şeklindeydi. Bu cesur ve açık yüreklilikle sorulan soru, toplumda nadiren dile getirilen, ancak birçok kişinin yaşadığı bir durumu ortaya koyuyor

Esra Ezmeci'den altın değerinde tavsiyeler

Ezmeci, verdiği yanıtta öncelikle karşılıklı duyguların önemini vurgulayarak, "Karşınızdaki kişi sizin hissettiğiniz şekilde hissetmiyor ve gerçekten bir abi olarak size yaklaşıyor olabilir," diyerek durumu objektif bir şekilde değerlendiriyor. Bu, aşkın karşılıklı olduğu durumlar dışında, tek taraflı hislerin acıya yol açabileceğinin altını çiziyor.

Ezmecinin tavsiyesi

Daha sonra, Ezmeci cinsel yönelim konusunda da duyarlı bir tavsiyede bulunuyor. Karşı tarafın cinsel yönelimini bilmenin ve ona göre davranmanın önemine değinerek, bu tür durumların hassasiyet gerektirdiğini belirtiyor. Ezmeci, aksi halde, yani eğer karşı taraf aynı duyguları paylaşmıyorsa veya cinsel yönelim farklılıkları varsa, kişinin acı çekmemek için ondan uzaklaşması gerektiğini öneriyor.

Aşk, arkadaşlık ve acı üzerine derinlemesine bir bakış

Ezmeci'nin bu önerileri, aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde sıklıkla karşılaşılan zorluklara ışık tutuyor. Tek taraflı aşklar, özellikle de yakın arkadaşlıklar içinde geliştiğinde, kişisel sınırların ve duygusal ihtiyaçların doğru şekilde yönetilmesini gerektiriyor. Esra Ezmeci'nin tavsiyeleri, bu tür durumlarla başa çıkarken rehber olabilecek değerli içgörüler sunuyor.