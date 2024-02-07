7 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 7 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ - Makine Bakım ve Onarımcısı

ARS ARSLAN OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Oto Elektrikçisi

ARS ARSLAN OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Otomotiv Servis Danışmanı

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ - Elektrikçi (Genel)

BOLU EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ DERNEĞİ - Rehber Öğretmen