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Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor, Keçiörengücü’nden Koray Kılınç’ı transfer etti

Sakaryaspor, Süper Lig hedefiyle Koray Kılınç'ı transfer etti. 23 yaşındaki genç yıldız, yeşil-siyahlıların hücum gücüne katkı sağlayacak.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor, Keçiörengücü’nden Koray Kılınç’ı transfer etti mask
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Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Sakaryaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig hedefine ulaşmak adına önemli bir transfer hamlesi daha yaptı. Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen genç ve yetenekli santrfor Koray Kılınç, Sakaryaspor'un yeni gol umudu oldu.

Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor, Keçiörengücü’nden Koray Kılınç’ı transfer etti

Genç yetenek Sakaryaspor'da

23 yaşındaki başarılı futbolcu Koray Kılınç, profesyonel futbol kariyerine yeni bir sayfa açıyor. Sakaryaspor ile anlaşmaya varan genç oyuncu, takımın gol yollarındaki etkinliğini artırmak için kadroya dahil edildi. Kılınç'ın transferi, kulübün sosyal medya hesaplarından da "Koray Kılınç artık bizimle" sözleriyle duyuruldu.

Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor, Keçiörengücü’nden Koray Kılınç’ı transfer etti

Sakaryaspor'un Süper Lig hedefindeki yeni adımı

Sakaryaspor, Süper Lig yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. Koray Kılınç transferi, bu hedef doğrultusunda yapılan stratejik hamlelerden biri olarak görülüyor. Yeşil-siyahlıların bu transferle birlikte hücum hattını güçlendirmesi, takımın ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırma potansiyeline sahip.

Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor, Keçiörengücü’nden Koray Kılınç’ı transfer etti

 

 

# Medya, sakaryaspor, ankara, futbol, gol, oyuncu

07 Şub 2024 - 09:20 Sakarya- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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