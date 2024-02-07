Düzce'den deprem bölgesine büyük destek

Yardım ve Dayanışma Ruhu

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin bu zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve yardımların nasıl organize edildiğini anlattı. Düzce'nin Konteyner Üretim Üssüne Dönüşümü başlığı altında, 10 bin 160 konteynerin üretilip deprem bölgelerine ulaştırıldığını belirtti.

Anma Programından Kareler

Düzce'deki Büyük Cami önünde düzenlenen anma programı, deprem fotoğraflarından oluşan sergi ve arama kurtarma derneklerinin stantları ile depremi anma ve farkındalık yaratma konusunda önemli bir adım attı. Duyarlılık ve Yardımseverlik başlığı altında Vali Aslan, Düzce halkının yardım yarışında olduğunu ve deprem bölgesine gönderilen insan ve ekipman sayılarını paylaştı.

Düzce'nin Misafirperverliği

Düzce, sadece üretim ve yardım malzemeleri göndermekle kalmadı, aynı zamanda 6 bin 227 depremzede için misafirperver bir ev sahibi oldu. Misafirperver Düzce başlığı altında, kentin nasıl bir dayanışma örneği gösterdiği detaylandırıldı. Ayrıca, 252 tır ve 274 panelvan dolusu yardım malzemesinin deprem bölgesine ulaştırıldığı bilgisi, Düzce'nin yardım seferberliğinin boyutunu gözler önüne serdi.