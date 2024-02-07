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Düzce'den deprem bölgesine büyük destek

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ilk yıl dönümünde Düzce'de düzenlenen anma programı, bölgenin dayanışma ve yardımseverliğinin altını çizdi. Vali Selçuk Aslan'ın vurguladığı gibi, Düzce halkı, depremzedeler için adeta seferber oldu ve kent, konteyner üretiminde bir üs haline geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Yardım ve Dayanışma Ruhu

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin bu zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve yardımların nasıl organize edildiğini anlattı. Düzce'nin Konteyner Üretim Üssüne Dönüşümü başlığı altında, 10 bin 160 konteynerin üretilip deprem bölgelerine ulaştırıldığını belirtti.

Düzce'den deprem bölgesine büyük destek

Anma Programından Kareler

Düzce'deki Büyük Cami önünde düzenlenen anma programı, deprem fotoğraflarından oluşan sergi ve arama kurtarma derneklerinin stantları ile depremi anma ve farkındalık yaratma konusunda önemli bir adım attı. Duyarlılık ve Yardımseverlik başlığı altında Vali Aslan, Düzce halkının yardım yarışında olduğunu ve deprem bölgesine gönderilen insan ve ekipman sayılarını paylaştı.Düzce'den deprem bölgesine büyük destek

Düzce'nin Misafirperverliği

Düzce, sadece üretim ve yardım malzemeleri göndermekle kalmadı, aynı zamanda 6 bin 227 depremzede için misafirperver bir ev sahibi oldu. Misafirperver Düzce başlığı altında, kentin nasıl bir dayanışma örneği gösterdiği detaylandırıldı. Ayrıca, 252 tır ve 274 panelvan dolusu yardım malzemesinin deprem bölgesine ulaştırıldığı bilgisi, Düzce'nin yardım seferberliğinin boyutunu gözler önüne serdi.Düzce'den deprem bölgesine büyük destek
# deprem, düzce, tır

07 Şub 2024 - 09:25 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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