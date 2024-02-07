Kesintisiz operasyonlarla uyuşturucuya geçit yok

İstihbarat Çalışmaları Meyvesini Verdi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli N.K., yakın takibe alındı. Yapılan takip ve operasyonlar sonucunda, 11 Kasım 2023 ve 3 Aralık 2023 tarihlerinde iki ayrı ara yakalamada, B.D. ve Ö.A. isimli şahıslardan toplamda 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler Adalete Teslim Edildi

6 Şubat 2024 tarihinde gözaltına alınan ana şüpheli N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak adalete teslim edildi. Uyuşturucu ticareti zincirinin kırılmasında önemli bir adım olan bu tutuklama, Düzce’de uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ayrıca, N.K.’dan uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen iki kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlemler başlatıldı.