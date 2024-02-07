- Asayiş

Kesintisiz operasyonlarla uyuşturucuya geçit yok

Düzce’de, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün titiz çalışmalarıyla yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonları, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara büyük darbe vurdu.

İhlas Haber Ajansı
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Kesintisiz operasyonlarla uyuşturucuya geçit yok mask
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İstihbarat Çalışmaları Meyvesini Verdi
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli N.K., yakın takibe alındı. Yapılan takip ve operasyonlar sonucunda, 11 Kasım 2023 ve 3 Aralık 2023 tarihlerinde iki ayrı ara yakalamada, B.D. ve Ö.A. isimli şahıslardan toplamda 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler Adalete Teslim Edildi
6 Şubat 2024 tarihinde gözaltına alınan ana şüpheli N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak adalete teslim edildi. Uyuşturucu ticareti zincirinin kırılmasında önemli bir adım olan bu tutuklama, Düzce’de uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ayrıca, N.K.’dan uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen iki kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlemler başlatıldı.
# jandarma, düzce

07 Şub 2024 - 09:31 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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