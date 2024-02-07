Zonguldak'ta kandil coşkusu

Birlik ve Beraberlik Mesajı
Dr. Ömer Selim Alan, kandil vesilesiyle bir araya gelen topluluk önünde yaptığı konuşmada, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliği artırmasını temenni etti. "Birlik beraberliğimizin artmasına vesile olan bu mübarek gecede kıymetli hemşehrilerimize kandil simidi ikramında bulunarak, Miraç Kandillerini tebrik ettik ve bu mübarek gecenin manevi atmosferini birlikte yaşamak istedik," dedi.
Manevi Atmosfer ve Kandil Simidi İkramı
Zonguldak Belediye Başkanı'nın katılımıyla gerçekleşen kandil programı, şehrin manevi birlikteliğini güçlendirdi. Kandil simidi ikramı, Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar arasında sevgi ve kardeşlik köprüleri kurulmasına yardımcı oldu.
Dualarla Birlik ve Beraberlik Temennisi
Başkan Dr. Ömer Selim Alan, kandil gecesinin önemine dikkat çekerek, "Rabbim dualarımızı kabul eylesin, birliğimizi daim etsin inşallah" şeklinde dua etti. Bu özel gecenin, toplumun manevi değerlerini pekiştirdiğine ve birlik duygusunu güçlendirdiğine vurgu yapan Alan, tüm Zonguldak halkının kandilini kutladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.