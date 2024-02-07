Zonguldak'ta kandil coşkusu

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Dr. Ömer Selim Alan, kandil vesilesiyle bir araya gelen topluluk önünde yaptığı konuşmada, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliği artırmasını temenni etti. "Birlik beraberliğimizin artmasına vesile olan bu mübarek gecede kıymetli hemşehrilerimize kandil simidi ikramında bulunarak, Miraç Kandillerini tebrik ettik ve bu mübarek gecenin manevi atmosferini birlikte yaşamak istedik," dedi.

Manevi Atmosfer ve Kandil Simidi İkramı

Zonguldak Belediye Başkanı'nın katılımıyla gerçekleşen kandil programı, şehrin manevi birlikteliğini güçlendirdi. Kandil simidi ikramı, Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar arasında sevgi ve kardeşlik köprüleri kurulmasına yardımcı oldu.

Dualarla Birlik ve Beraberlik Temennisi

Başkan Dr. Ömer Selim Alan, kandil gecesinin önemine dikkat çekerek, "Rabbim dualarımızı kabul eylesin, birliğimizi daim etsin inşallah" şeklinde dua etti. Bu özel gecenin, toplumun manevi değerlerini pekiştirdiğine ve birlik duygusunu güçlendirdiğine vurgu yapan Alan, tüm Zonguldak halkının kandilini kutladı.