Bolu vefat edenler.. 07 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İSMAİL ERİŞKEN
Mudurnu İlçesi Karaağaç Köyü halkından, Sümer Mahallesinde ikamet eden, Gül ERİŞKEN’in eşi, Gülşah ÖZDOĞAN ve Gülçin KALAYCI’nın babaları, Orhan ÖZDOĞAN, Selim KALAYCI’nın kayınbabası, Mehmet, Nimet ve Sevgi ERİŞKEN’in ağabeyleri, Abant İzzeet Baysal Üniversitesi’nden emekli;
Cenazesi bugün Siteler Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.