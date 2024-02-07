Bolu vefat edenler.. 07 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

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İSMAİL ERİŞKEN

Mudurnu İlçesi Karaağaç Köyü halkından, Sümer Mahallesinde ikamet eden, Gül ERİŞKEN’in eşi, Gülşah ÖZDOĞAN ve Gülçin KALAYCI’nın babaları, Orhan ÖZDOĞAN, Selim KALAYCI’nın kayınbabası, Mehmet, Nimet ve Sevgi ERİŞKEN’in ağabeyleri, Abant İzzeet Baysal Üniversitesi’nden emekli;

Cenazesi bugün Siteler Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.