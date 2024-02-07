- Asayiş

Jandarma, Miraç Kandili'nde sürücülere anlamlı jest

Zonguldak'ta Miraç Kandili'nde jandarma ekipleri, sürücülere gül suyu ve şeker çikolata ikram ederek kutlama yaptı. Etkinlik, trafik güvenliği ve toplumsal dayanışmayı vurguluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Anlamlı Kutlama: Miraç Kandili Coşkusu

Zonguldak'taki bu özel etkinlik, jandarma ekiplerinin sürücülere yönelik gösterdiği nezaket ve kutlama ruhunu yansıtıyor. Trafik kontrolü sırasında gerçekleştirilen bu anlamlı jest, sürücüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Jandarma ekipleri, geleneksel gül suyu ve şeker çikolata ikramı ile sürücülerin Miraç Kandilini kutlayarak, bu özel günün manevi atmosferini trafik uygulamasına taşıdı.

Jandarma, Miraç Kandili'nde sürücülere anlamlı jest

Güvenli Sürüş, Nezaket ve Kutlama Bir Arada

Bu özel etkinlik, hem trafik güvenliğine dikkat çekiyor hem de jandarma ekiplerinin vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkileri pekiştiriyor. Elvanpazarcık-Kardeşler yolunda yapılan trafik kontrolünde, jandarma ekipleri tarafından yapılan gül suyu ve şeker çikolata ikramı, sürücülerin yüzünde tebessüm oluşturarak, kutlama ve güvenli sürüş bilincinin önemini vurguluyor.Jandarma, Miraç Kandili'nde sürücülere anlamlı jest
# zonguldak, jandarma

07 Şub 2024 - 09:41 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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