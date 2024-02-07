Jandarma, Miraç Kandili'nde sürücülere anlamlı jest

Anlamlı Kutlama: Miraç Kandili Coşkusu
Zonguldak'taki bu özel etkinlik, jandarma ekiplerinin sürücülere yönelik gösterdiği nezaket ve kutlama ruhunu yansıtıyor. Trafik kontrolü sırasında gerçekleştirilen bu anlamlı jest, sürücüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Jandarma ekipleri, geleneksel gül suyu ve şeker çikolata ikramı ile sürücülerin Miraç Kandilini kutlayarak, bu özel günün manevi atmosferini trafik uygulamasına taşıdı.
Güvenli Sürüş, Nezaket ve Kutlama Bir Arada
Bu özel etkinlik, hem trafik güvenliğine dikkat çekiyor hem de jandarma ekiplerinin vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkileri pekiştiriyor. Elvanpazarcık-Kardeşler yolunda yapılan trafik kontrolünde, jandarma ekipleri tarafından yapılan gül suyu ve şeker çikolata ikramı, sürücülerin yüzünde tebessüm oluşturarak, kutlama ve güvenli sürüş bilincinin önemini vurguluyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.