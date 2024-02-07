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Hatayspor anma töreniyle duygulandırdı, Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfil bırakıldı

Hatayspor, depremin yıl dönümünde Rönesans Rezidans enkazında Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfiller bırakarak duygusal bir anma töreni düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
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Hatayspor anma töreniyle duygulandırdı, Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfil bırakıldı mask
Hatayspor anma töreniyle duygulandırdı, Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfil bırakıldı
Hatayspor anma töreniyle duygulandırdı, Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfil bırakıldı
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Hatay’ın acılarla dolu tarihi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerle bir kez daha sarsıldı.

Hatayspor anma töreniyle duygulandırdı, Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfil bırakıldı

Yıkımın simge binası

Bu felaketin yıl dönümünde, Hatayspor'un futbolcuları ve teknik ekibi, yıkımın simge yapılarından biri olan Rönesans Rezidans'ın enkazında anlamlı bir anma töreni düzenledi. Depremde yitirdiğimiz Ganalı futbolcu Christian Atsu ve diğer deprem şehitleri için karanfiller bırakıldı.

Hatayspor anma töreniyle duygulandırdı, Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfil bırakıldı

Yıkımın izleri ve anma

Hatay, Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi’nde bulunan ve "Cennetten bir köşe" vaadiyle tanınan Rönesans Rezidansı, depremde enkaza dönüşmüştü. Bu yıkımın ortasında, Hatayspor'un sevilen futbolcusu Christian Atsu da hayatını kaybetmiş, onun cenazesi 12 gün sonra enkaz altından çıkarılarak ülkesi Gana’da toprağa verilmişti.

Hatayspor anma töreniyle duygulandırdı, Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfil bırakıldı

Hatayspor'dan anlamlı ziyaret

Depremin birinci yıl dönümünde Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel liderliğindeki ekip, Atsu ve depremde yaşamını yitiren diğer şehitler için Rönesans Rezidans'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette, enkaza karanfiller bırakılarak duygusal anlar yaşandı ve dualar edildi.

Hatayspor anma töreniyle duygulandırdı, Christian Atsu ve deprem şehitleri için karanfil bırakıldı

Duygusal bir an

Bu anma töreni, Hatayspor'un birlik ve beraberlik mesajı verdiği, takım arkadaşlarını ve depremde kaybettiklerini unutmadığını gösteren duygusal bir an olarak tarihe geçti.

Birlik, beraberlik ve anma

Hatayspor'un bu anlamlı hareketi, takım ruhunu ve topluluk önünde dayanışmayı pekiştiren önemli bir adım olarak görüldü. Depremin yıkıcı etkileri karşısında bir araya gelen Hatayspor ailesi, Atsu başta olmak üzere tüm deprem şehitlerini onurlandırdı.

07 Şub 2024 - 09:44 Hatay- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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