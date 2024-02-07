ABD'den beklenmedik hamle: Türk çeliğine ek vergi yok

ABD'den Türk çeliğine yeşil ışık: ek gümrük vergisi talebi reddedildi

ABD hükümeti, uluslararası ticarette önemli bir karara imza attı. Uluslararası Ticaret Değerlendirme Komisyonu, Türkiye'den ithal edilen kalaylanmış çeliğe ilave ek gümrük vergisi uygulanması talebini reddetti. Bu karar, Türkiye başta olmak üzere dört ülkenin çelik sektörü için önemli bir zafer olarak görülüyor.

Küresel ticarette önemli bir dönüm noktası

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray'ın ticaret konularındaki yetkili kurumu olan Uluslararası Ticaret Komisyonu, ABD'li kuruluşların ek gümrük vergisi talebini geri çevirdi. Bu karar, ABD'nin ticaret politikalarında önemli bir değişikliği işaret ediyor.

Dört ülkeye uygulanan Antidamping gümrük vergileri kaldırıldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın daha önce Güney Kore, Almanya, Kanada ve Çin'den ithal edilen kalaylanmış çelik ürünlerine uyguladığı antidamping gümrük vergileri de bu kararla birlikte kaldırıldı. Bu ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 2,69 ila yüzde 6,88 oranında uygulanan ek vergiler, ticaretin önündeki engellerin azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çin'den ithal ürünlere uygulanan yüksek gümrük vergisi son buldu

ABD, Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 122,5 oranındaki sübvansiyonu engelleme amaçlı gümrük vergisini de iptal etti. Bu karar, ABD-Çin ticaret ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir.

Türkiye ve diğer ülkelerden ithal çeliğe devam eden gümrük vergisi

Kararlara rağmen, ABD Çin, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye'den ithal edilen kalaylanmış çeliğe yüzde 25 oranında gümrük vergisi almaya devam edecek. Bu durum, ulusal güvenlik gerekçesiyle 2018 yılında ABD eski Başkanı Donald Trump tarafından getirilen politikanın bir devamı olarak görülüyor.

Dünya ticareti nasıl şekilleniyor?

Kararlar, uluslararası ticarette önemli bir dönüm noktası oluşturuyor ve Türkiye'nin yanı sıra diğer etkilenen ülkeler için de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD'nin bu adımı, ticaret savaşlarının azaltılması ve daha serbest bir uluslararası ticaret ortamının teşvik edilmesi yönünde önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.