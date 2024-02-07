O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu... Sergen Sesli, Hadise'yi bakın ne ile suçladı!

Hadise'ye Yüklendi
Sözünde Durmadı! Sergen Sesli, Hadise'nin kendisine Adana'da bir sahne sözü verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını iddia etti. Sesli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hadise'ye olan hayal kırıklığını ve öfkesini dile getirdi. "Benim senin sahnene de hiçbir şeyine de ihtiyacım yok. Ben müzik yaptığım sokakta gayet mutluyum" ifadeleriyle Sesli, bağımsızlığını ve sanatına olan tutkusunu vurguladı.
Yıldız Tilbe Örneği
Gerçek Sanatçılık Bu! Sergen Sesli, gerçek sanatçılığın ne olduğunu vurgulamak için Yıldız Tilbe'yi örnek gösterdi. Tilbe'nin, hiçbir karşılık beklemeden sahnesini kendisiyle paylaştığını belirten Sesli, bu davranışı gerçek sanatçılığın bir göstergesi olarak nitelendirdi.
Hadise'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Sesli, menajeri aracılığıyla bile ünlü şarkıcıya ulaşamadığını ifade etti.
Sanatçı Kriteri
Gerçek, Sahte, Şovmen Sergen Sesli'nin Hadise hakkında yaptığı açıklamalar, sanat dünyasındaki gerçeklik, sahtelik ve şovmenlik kavramlarını gündeme getirdi. Sesli, Hadise için "Gerçek sanatçı var, sahte sanatçı var, şovmen sanatçı var" diyerek, sanatçı kimliğinin farklı yönlerine dikkat çekti. Bu ifadelerle, Sergen Sesli, sanatçıların toplumdaki rolleri ve sorumlulukları hakkında önemli bir tartışma başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.