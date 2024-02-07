O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu... Sergen Sesli, Hadise'yi bakın ne ile suçladı!

Hadise'ye Yüklendi

Sözünde Durmadı! Sergen Sesli, Hadise'nin kendisine Adana'da bir sahne sözü verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını iddia etti. Sesli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hadise'ye olan hayal kırıklığını ve öfkesini dile getirdi. "Benim senin sahnene de hiçbir şeyine de ihtiyacım yok. Ben müzik yaptığım sokakta gayet mutluyum" ifadeleriyle Sesli, bağımsızlığını ve sanatına olan tutkusunu vurguladı.

Yıldız Tilbe Örneği

Gerçek Sanatçılık Bu! Sergen Sesli, gerçek sanatçılığın ne olduğunu vurgulamak için Yıldız Tilbe'yi örnek gösterdi. Tilbe'nin, hiçbir karşılık beklemeden sahnesini kendisiyle paylaştığını belirten Sesli, bu davranışı gerçek sanatçılığın bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Hadise'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Sesli, menajeri aracılığıyla bile ünlü şarkıcıya ulaşamadığını ifade etti.

Sanatçı Kriteri

Gerçek, Sahte, Şovmen Sergen Sesli'nin Hadise hakkında yaptığı açıklamalar, sanat dünyasındaki gerçeklik, sahtelik ve şovmenlik kavramlarını gündeme getirdi. Sesli, Hadise için "Gerçek sanatçı var, sahte sanatçı var, şovmen sanatçı var" diyerek, sanatçı kimliğinin farklı yönlerine dikkat çekti. Bu ifadelerle, Sergen Sesli, sanatçıların toplumdaki rolleri ve sorumlulukları hakkında önemli bir tartışma başlattı.