Depremlerinin birinci yıl dönümünde okullarda saygı duruşu

Eğitim Camiasından Derin Saygı ve Anma

Safranbolu'daki eğitim kurumları, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda birleşti. Altın Safran İlkokulu'nda gerçekleşen anma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu da katıldı. Odabaşoğlu, felaketin izlerinin silinmesi için eğitim camiasının her bir ferdinin kararlılıkla ve zorlukların üstesinden gelme azmiyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

"Unutmayacağız" Mesajı

Odabaşoğlu'nun mesajında, depremzede öğrencilere ve deprem şehitlerine olan bağlılığın altı çizilerek, bu acı olayın asla unutulmayacağına dair güçlü bir vurgu yapıldı. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletilirken, ulusal birlik ve dayanışmanın önemi hatırlatıldı.

Eğitim Sektöründen Felaket Sonrası İyileşme Çabaları

Safranbolu'daki okullar, depremin yaralarını sarmak ve toplumda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, eğitim sektörünün felaket sonrası iyileşme sürecindeki rolüne dikkat çekti.