- Eğitim

Depremlerinin birinci yıl dönümünde okullarda saygı duruşu

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin güneydoğusunu sarsarak on bir ili etkileyen ve 50.000'den fazla can kaybıyla sonuçlanan yüzyılın felaketine dönüştü. Bu felaketin birinci yıl dönümünde, Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle okullarında anma etkinlikleri düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
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Depremlerinin birinci yıl dönümünde okullarda saygı duruşu mask
Depremlerinin birinci yıl dönümünde okullarda saygı duruşu
Depremlerinin birinci yıl dönümünde okullarda saygı duruşu
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Eğitim Camiasından Derin Saygı ve Anma

Safranbolu'daki eğitim kurumları, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda birleşti. Altın Safran İlkokulu'nda gerçekleşen anma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu da katıldı. Odabaşoğlu, felaketin izlerinin silinmesi için eğitim camiasının her bir ferdinin kararlılıkla ve zorlukların üstesinden gelme azmiyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Depremlerinin birinci yıl dönümünde okullarda saygı duruşu

"Unutmayacağız" Mesajı

Odabaşoğlu'nun mesajında, depremzede öğrencilere ve deprem şehitlerine olan bağlılığın altı çizilerek, bu acı olayın asla unutulmayacağına dair güçlü bir vurgu yapıldı. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletilirken, ulusal birlik ve dayanışmanın önemi hatırlatıldı.Depremlerinin birinci yıl dönümünde okullarda saygı duruşu

Eğitim Sektöründen Felaket Sonrası İyileşme Çabaları

Safranbolu'daki okullar, depremin yaralarını sarmak ve toplumda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, eğitim sektörünün felaket sonrası iyileşme sürecindeki rolüne dikkat çekti.

# deprem, safranbolu

07 Şub 2024 - 10:04 Karabük- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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