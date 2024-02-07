Bolu CHP İl ve ilçe üyeleri saat 04.17’de deprem anısına saygı duruşunda bulunarak şehitleri andı

Bolu CHP'den duygusal anma töreni

Bolu'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde, deprem şehitlerini anma adına özel bir tören düzenledi. Depremin vuku bulduğu saat olan 04.17'de, parti binalarında toplanan CHP üyeleri, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak, anma etkinliği gerçekleştirdi.

Anma töreninin anlam ve önemi

Depremde kaybedilen vatandaşları hatırlama ve onlara saygı gösterme amacını taşıyan bu eylem, saat 04.17'de yapılan saygı duruşu ile başladı. Bolu'daki CHP örgütleri tarafından organize edilerek, deprem şehitlerinin anısını onurlandırma ve yaşatma çabası olarak öne çıkan bu anlamlı etkinlik, depremde yitirilen canların unutulmadığının ve her zaman hatırlanacağının bir göstergesi oldu.

CHP Bolu İl Başkanı'nın mesajı

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, anma töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin bu derin acısının üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, hayatını kaybeden vatandaşlara duyulan derin üzüntüyü ve onlara olan saygıyı ifade etti. Karagöz, Türkiye'nin deprem riski altında olan bir ülke olduğunu hatırlatarak, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması adına dileklerde bulundu.

Toplumsal birlik ve beraberlik mesajı

Anma töreni, toplumsal dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekiyor. CHP'nin organize ettiği bu saygı duruşu, sadece bir anma etkinliği olmanın ötesinde, toplumun çeşitli kesimlerinin bir araya gelerek dayanışma içinde olmasının önemini vurgulayan güçlü bir örneği teşkil ediyor.

Geleceğe dönük umudun paylaşılması

Bu anma etkinliği, aynı zamanda geleceğe yönelik umut ve temennilerin dile getirilmesine olanak tanıyor. CHP Bolu İl Başkanı'nın ifadeleri, deprem gibi doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olma ve benzer acıların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin önemini vurguluyor.