MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için dokunaklı ziyaret

Durak'tan dokunaklı ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen 6 Şubat 2023 tarihli depremde hayatını kaybeden Merve Görüş'ü unutmadı. Depremin vurduğu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın enkazı altında hayatını kaybeden Merve Görüş'ün mezarını ziyaret eden Durak, çiçek bırakarak dua etti.

Dua etti

Depremin yol açtığı yıkımın üzerinden zaman geçse de, İlhan Durak'ın Merve Görüş'ü anmak için gerçekleştirdiği bu dokunaklı ziyaret, depremin unutulmadığını bir kez daha gösterdi. Ziyaret sırasında yapılan dua ile tüm deprem şehitleri de anıldı.

İlhan Durak, ziyaret sırasında şunları söyledi:

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası hayatını kaybeden öğretmenimiz Merve Görüş'ü mezarı başında dualarla andık. Bu büyük felaketin yarattığı acıları unutmadık ve unutmayacağız. Allah, bizlere bir daha böyle acıları yaşatmasın. Depremin yıkıcı etkileri hala hafızalarımızda canlı, bu nedenle deprem konusunda daha fazla bilinçlenmeli ve önlemler alınmalıdır.