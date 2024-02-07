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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için dokunaklı ziyaret

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 6 Şubat 2023 deprem felaketinde hayatını kaybeden Merve Görüş'ü anmak için mezarını ziyaret etti. Durak'ın duygu dolu ziyareti, deprem mağdurlarını unutmadığını gösterdi.

Esra Perçin
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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için dokunaklı ziyaret mask
MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için dokunaklı ziyaret
MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için dokunaklı ziyaret
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Durak'tan dokunaklı ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen 6 Şubat 2023 tarihli depremde hayatını kaybeden Merve Görüş'ü unutmadı. Depremin vurduğu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın enkazı altında hayatını kaybeden Merve Görüş'ün mezarını ziyaret eden Durak, çiçek bırakarak dua etti.

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için dokunaklı ziyaret

Dua etti

Depremin yol açtığı yıkımın üzerinden zaman geçse de, İlhan Durak'ın Merve Görüş'ü anmak için gerçekleştirdiği bu dokunaklı ziyaret, depremin unutulmadığını bir kez daha gösterdi. Ziyaret sırasında yapılan dua ile tüm deprem şehitleri de anıldı.MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için dokunaklı ziyaret

İlhan Durak, ziyaret sırasında şunları söyledi:

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası hayatını kaybeden öğretmenimiz Merve Görüş'ü mezarı başında dualarla andık. Bu büyük felaketin yarattığı acıları unutmadık ve unutmayacağız. Allah, bizlere bir daha böyle acıları yaşatmasın. Depremin yıkıcı etkileri hala hafızalarımızda canlı, bu nedenle deprem konusunda daha fazla bilinçlenmeli ve önlemler alınmalıdır.

 

 

# deprem, mhp

07 Şub 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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