AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikleri ziyaret ederek, "Dirençli şehirlerde halkımızın huzur içinde yaşamasının gayreti içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Dirençli Şehir vizyonu

Demirkol, deprem felaketlerinin etkisi altında yaşanan üzücü anıları hatırlatarak, deprem anında can kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bolu Valiliği ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirten Demirkol, Bolu'nun dirençli bir şehir haline gelmesi için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin önemi

Arama kurtarma faaliyetlerinin önemini vurgulayan Demirkol, organize olmuş arama kurtarma derneklerine olan ihtiyacı azaltarak, dirençli şehirlerin oluşturulmasına odaklanacaklarını ifade etti. Halkın güven içinde yaşayabileceği şehirlerin inşası için kararlı olduklarını belirten Demirkol, "Dirençli şehirlerde halkımızın huzur içinde yaşamasının gayreti içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Depremzedelerle iç içe

Muhammed Emin Demirkol, deprem felaketleri sırasında diğer şehirlerden Bolu'ya gelen depremzede aileleri de ziyaret etti. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek onlara moral verdi.

Halkın Desteği Demirkol ve AK Parti teşkilat üyeleri, Bolu'nun farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bolu sokaklarında vatandaşlarla iç içe olmanın önemine vurgu yaparak, halkın desteğini kazanacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da dirençli şehirlerin oluşturulması ve deprem riskine karşı güvenli bir yaşamın sağlanması için kapsamlı bir vizyon sunuyor. Bolu halkının desteği ve işbirliğiyle, bu hedeflere ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğinin sözünü veriyor.