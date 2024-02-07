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AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi. Detaylar haberde…

Doğukan Demirci
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AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi mask
AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi
AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi
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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikleri ziyaret ederek, "Dirençli şehirlerde halkımızın huzur içinde yaşamasının gayreti içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi

Dirençli Şehir vizyonu

Demirkol, deprem felaketlerinin etkisi altında yaşanan üzücü anıları hatırlatarak, deprem anında can kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bolu Valiliği ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirten Demirkol, Bolu'nun dirençli bir şehir haline gelmesi için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi

Arama kurtarma faaliyetlerinin önemi

Arama kurtarma faaliyetlerinin önemini vurgulayan Demirkol, organize olmuş arama kurtarma derneklerine olan ihtiyacı azaltarak, dirençli şehirlerin oluşturulmasına odaklanacaklarını ifade etti. Halkın güven içinde yaşayabileceği şehirlerin inşası için kararlı olduklarını belirten Demirkol, "Dirençli şehirlerde halkımızın huzur içinde yaşamasının gayreti içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi

Depremzedelerle iç içe

Muhammed Emin Demirkol, deprem felaketleri sırasında diğer şehirlerden Bolu'ya gelen depremzede aileleri de ziyaret etti. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek onlara moral verdi.AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi

Halkın Desteği Demirkol ve AK Parti teşkilat üyeleri, Bolu'nun farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bolu sokaklarında vatandaşlarla iç içe olmanın önemine vurgu yaparak, halkın desteğini kazanacaklarına olan inançlarını dile getirdi.AK Partili Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da deprem riskine karşı dirençli şehirler inşa etme sözü verdi

 Muhammed Emin Demirkol, Bolu'da dirençli şehirlerin oluşturulması ve deprem riskine karşı güvenli bir yaşamın sağlanması için kapsamlı bir vizyon sunuyor. Bolu halkının desteği ve işbirliğiyle, bu hedeflere ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğinin sözünü veriyor.

 

# deprem, ak parti

07 Şub 2024 - 11:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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