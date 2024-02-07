TÜİK, Düzce ve Bolu nüfuslarını açıkladı: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin il bazında nüfus verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Düzce'nin nüfusu geçen yıl yüzde 11 artış gösterdi. Bir önceki yıl 405 bin 131 olan nüfus, 4 bin 734 kişi artarak 409 bin 865 kişiye yükseldi. Bu artışla birlikte, Düzce'nin nüfusu, Bolu'yu geride bıraktı. Bolu’nun nüfusu, son verilere göre, 324 bin 789 olmuştu.

Düzce’de erkek nüfusu, kadın nüfusundan az

Düzce'nin nüfus yapısına bakıldığında ise erkek nüfusun 204 bin 734 kişi, kadın nüfusun ise 205 bin 131 kişi olduğu görülüyor. Bu veriler, ilin demografik yapısını yansıtırken, nüfus artışının cinsiyet bazında da dengeli olduğunu gösteriyor.

24 yıl önce Bolu’dan ayrıldı

1999 depremi sonrasında Bolu'dan ayrılarak il statüsü kazanan Düzce, nüfus artışıyla dikkat çekiyor. Bu durum, ilin sosyoekonomik ve demografik dinamiklerindeki değişimi yansıtırken, Düzce'nin bölgedeki önemli bir nüfus merkezi olarak konumunu pekiştirdiğini gösteriyor. Düzce'nin il merkezi statüsüne yükselmesi, bölgenin nüfus ve ekonomik yapısında önemli bir değişikliği simgeliyor.