Trendyol 1.Lig'de her hafta 1 teknik direktör değişiyor!

Türkiye'deki futbol sahnesi, teknik direktör değişiklikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Trendyol 1.Lig, bu sezon teknik direktör değişikliklerinde adeta bir rekora imza attı. 21 haftalık maraton boyunca yaşananlar, futbol dünyasındaki istikrarsızlığın bir göstergesi olarak karşımıza çıktı.
Her hafta bir değişim
Bu sezon Trendyol 1.Lig'de yaşananlar, teknik direktörlerin üzerindeki baskının boyutlarını gözler önüne serdi. Ligde şu ana kadar oynanan 21 haftada, 22 teknik direktör koltuğunu terk etmek zorunda kaldı. Bu, neredeyse her hafta bir teknik direktör değişimi yaşandığı anlamına geldi.
Sezonun ilk ayrılığı Boluspor’dan
Ligin ilk haftalarında Boluspor ve teknik direktörü Turgay Altay arasındaki ayrılık, sezonun geri kalanı için önemli bir işaret fişeği oldu. Lige istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, henüz üç hafta sonunda teknik direktör değişikliğine gitti. Bu ayrılık, sezon boyunca yaşanacak olan teknik direktör değişimlerinin habercisi niteliğindeydi.
İstisnalar ve sürprizler
Trendyol 1.Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine gitmeyen takımlar da oldu. Eyüpspor, Kocaelispor, Bodrum FK, Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK, istikrarlı bir yol izleyerek, teknik direktörlerini koruyan ekipler olarak öne çıktı. Bu durum, ligdeki diğer takımlar için bir istisna teşkil ederken, futbolun beklenmedik sürprizlere gebe olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Boluspor ve Sakaryaspor'da yollar ayrıldı
Boluspor, Turgay Altay ile yollarını ayırırken, Sakaryaspor da Taner Taşkın'ın ardından yeni bir sayfa açma kararı aldı.
Ümraniyespor ve Altay'da çifte veda
Ümraniyespor'da Mustafa Gürsel ve Mustafa Er'in görevlerine son verilirken, Altay ise Bahloul Djilali, Tuna Üzümcü ve Yusuf Şimşek ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu hamleler, takımların yeni bir vizyon peşinde olduğunu gösteriyor.
Diğer takımlarda da benzer hareketler
Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Adanaspor, Bandırmaspor, Giresunspor, Çorum FK, Göztepe, Keçiörengücü ve Manisa FK da dahil olmak üzere birçok takım, teknik direktör değişikliklerine gitti.
Trendyol 1.Lig’de ayrılan isimler
Boluspor: Turgay Altay
Sakaryaspor: Taner Taşkın
Ümraniyespor: Mustafa Gürsel, Mustafa Er
Altay: Tuna Üzümcü, Bahloul Djilali, Yusuf Şimşek
Şanlıurfaspor: Zafer Turan
Tuzlaspor: Eren Şafak
Adanaspor: Özhan Pulat, Eyüp Arın, Mustafa Kaplan
Bandırmaspor: Ersan Parlatan, Taner Taşkın
Giresunspor: Mehmet Birinci, Mustafa Kaplan
Çorum FK: Tahsin Tam
Göztepe: Radomir Kokovic
Keçiörengücü: Ahmet Cingöz, Serhat Gülpınar
Manisa FK: Osman Zeki Korkmaz, Osman Özköylü
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.