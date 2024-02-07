Trendyol 1.Lig'de her hafta 1 teknik direktör değişiyor!

Türkiye'deki futbol sahnesi, teknik direktör değişiklikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Trendyol 1.Lig, bu sezon teknik direktör değişikliklerinde adeta bir rekora imza attı. 21 haftalık maraton boyunca yaşananlar, futbol dünyasındaki istikrarsızlığın bir göstergesi olarak karşımıza çıktı.

Her hafta bir değişim

Bu sezon Trendyol 1.Lig'de yaşananlar, teknik direktörlerin üzerindeki baskının boyutlarını gözler önüne serdi. Ligde şu ana kadar oynanan 21 haftada, 22 teknik direktör koltuğunu terk etmek zorunda kaldı. Bu, neredeyse her hafta bir teknik direktör değişimi yaşandığı anlamına geldi.

Sezonun ilk ayrılığı Boluspor’dan

Ligin ilk haftalarında Boluspor ve teknik direktörü Turgay Altay arasındaki ayrılık, sezonun geri kalanı için önemli bir işaret fişeği oldu. Lige istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, henüz üç hafta sonunda teknik direktör değişikliğine gitti. Bu ayrılık, sezon boyunca yaşanacak olan teknik direktör değişimlerinin habercisi niteliğindeydi.

İstisnalar ve sürprizler

Trendyol 1.Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine gitmeyen takımlar da oldu. Eyüpspor, Kocaelispor, Bodrum FK, Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK, istikrarlı bir yol izleyerek, teknik direktörlerini koruyan ekipler olarak öne çıktı. Bu durum, ligdeki diğer takımlar için bir istisna teşkil ederken, futbolun beklenmedik sürprizlere gebe olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Boluspor ve Sakaryaspor'da yollar ayrıldı

Boluspor, Turgay Altay ile yollarını ayırırken, Sakaryaspor da Taner Taşkın'ın ardından yeni bir sayfa açma kararı aldı.

Ümraniyespor ve Altay'da çifte veda

Ümraniyespor'da Mustafa Gürsel ve Mustafa Er'in görevlerine son verilirken, Altay ise Bahloul Djilali, Tuna Üzümcü ve Yusuf Şimşek ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu hamleler, takımların yeni bir vizyon peşinde olduğunu gösteriyor.

Diğer takımlarda da benzer hareketler

Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Adanaspor, Bandırmaspor, Giresunspor, Çorum FK, Göztepe, Keçiörengücü ve Manisa FK da dahil olmak üzere birçok takım, teknik direktör değişikliklerine gitti.

Trendyol 1.Lig’de ayrılan isimler

Boluspor: Turgay Altay

Sakaryaspor: Taner Taşkın

Ümraniyespor: Mustafa Gürsel, Mustafa Er

Altay: Tuna Üzümcü, Bahloul Djilali, Yusuf Şimşek

Şanlıurfaspor: Zafer Turan

Tuzlaspor: Eren Şafak

Adanaspor: Özhan Pulat, Eyüp Arın, Mustafa Kaplan

Bandırmaspor: Ersan Parlatan, Taner Taşkın

Giresunspor: Mehmet Birinci, Mustafa Kaplan

Çorum FK: Tahsin Tam

Göztepe: Radomir Kokovic

Keçiörengücü: Ahmet Cingöz, Serhat Gülpınar

Manisa FK: Osman Zeki Korkmaz, Osman Özköylü