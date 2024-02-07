07 Şub 2024 - 10:32- Siyaset

DEM Parti İstanbul adayı olarak düşünülen Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş adaylıktan çekildi

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak öne sürülen Başak Demirtaş, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Demirtaş, yazılı bir açıklama yaparak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" dedi.