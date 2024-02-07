Doğa şaheseri Boyabat Bazalt Kayalıkları Seben Kaya Evleri'ne benzerliği ile dikkat çekiyor

Boyabat Bazalt Kayalıkları: Doğanın şaheseri ve Seben Kaya Evleri'ne benzerlik

Bolu'ya yaklaşık 4 saat uzaklıkta bulunan Sinop'un Boyabat ilçesindeki Bazalt Kayalıkları, oluşumu ve görünümü ile dikkat çeken nadir jeolojik oluşumlardan biridir. Bu doğal güzellikler, özellikle Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Kaya Evleri'ne benzerlikleri ile bilinirler.

Tabiat Anıtı olarak tescillendi

Boyabat Bazalt Kayalıkları, Kurusaray Köyü bölgesinde yaklaşık 10 hektarlık bir alanda yer alır. Bu muazzam kayalıklar, üstten bakıldığında arı peteğini andıran altıgen prizma şeklindeki sütun kayalıklardan oluşurken, karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş prizma gövdeli blok taş yığınları gibi görünür. Bu benzersiz yapılar, 2011 yılında Türkiye'de nadir rastlanan volkanik oluşumlar arasında yer alması nedeniyle tabiat anıtı olarak tescillenmiştir.

5 milyon yıllık kayalıklar

Boyabat Bazalt Kayalıkları, jeolojik yapısı ile ilgi çeker. Araştırmalara göre, bu kayalıklar genç döneme ait ve yaklaşık olarak 3 ila 5 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Bu dönemde lavın soğuması ve çatlaklarının farklı seviyelerde kıvrılması sonucunda bu eşsiz geometrik yapılar oluşmuştur.

Bu doğal güzelliklerin yanı sıra, alandaki su kaynağı tarafından oluşturulan şelaleler de bölgeye doğal bir güzellik katmaktadır. Boyabat Bazalt Kayalıkları, Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik yapıları ile büyük bir öneme sahiptir.

Seben Kaya Evleri

Diğer yandan, Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Kaya Evleri ile Boyabat Bazalt Kayalıkları arasında dikkat çeken benzerlikler bulunuyor.Seben Kaya Evleri, Solaklar Köyü sınırlarında yer alır ve ilçe merkezine 4 km uzaklıktadır. Seben-Bolu yolunu takip ederek yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe sonrasında ulaşabilirsiniz. Bu eşsiz kaya evleri, 4-5 katlı kaya evleri şeklinde olup her katı baca merdivenleri ile birbirine bağlıdır. Ayrıca, kaya evlerinin yanında belediye tarafından işletilen bir kır lokantası da bulunmaktadır.